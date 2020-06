Reapertura desde el 22 Información General 12 de junio de 2020 Redacción Por Con las medidas sanitarias correspondientes, desde el martes de la próxima semana comienza a trabajar el personal, y desde el lunes 22 abrirá al público la Biblioteca Pública Municipal y el Archivo Histórico Municipal.

FOTO CP// REUNION. Vista general del encuentro desarrollado ayer por la mañana.

En una reunión mantenida ayer por la mañana entre la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, y directivos de los diferentes organismos que funcionan en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se comenzó a organizar la vuelta paulatina a las actividades presenciales en algunas de sus dependencias.

A partir del martes de la semana que viene, y siguiendo estrictos protocolos sanitarios, comenzará la actividad progresiva con el personal puertas adentro, y a partir del lunes 22, de no mediar inconvenientes, abrirá sus puertas al público la Biblioteca Municipal “Lermo Rafael Balbi”, en el horario de 10:00 a 15:00 (ingreso por calle Sarmiento), y el Archivo Histórico Municipal de 07:00 a 13:00 (ingreso por Pasaje Carcabuey).

Cabe destacar que las actividades habilitadas para la Biblioteca comprenden solamente el retiro y devolución del material, con acceso restringido y no grupal, de acuerdo a la cantidad de personas concurrentes; y en el caso del Archivo, la atención se efectuará exclusivamente mediante turno previo solicitado telefónicamente, y las personas interesadas deberán tocar timbre para el ingreso.

Todas las medidas sanitarias y preventivas, tanto para el personal como para el público, se atienen a lo dispuesto en el Decreto N° 489 del Departamento Ejecutivo Municipal fechado el 9 de junio del corriente.

En el caso del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” y las salas del Complejo, solo retornará el personal con medidas de restricción, pero el acceso al público no se habilitará todavía, ya que las muestras previstas fueron canceladas en virtud de la cuarentena y su reprogramación y puesta en marcha demanda un tiempo mayor de organización. El retorno de estas actividades hacia el público dependerá de la evolución de la situación sanitaria y se informarán oportunamente.

De igual modo, las características particulares de las actividades educativas y formativas que llevan adelante el Liceo Municipal “Miguel Flores” y la Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto” no hacen posible aún su apertura al público. La vuelta paulatina a estos servicios se dispondrá en la medida en que las autoridades provinciales y locales así lo determinen.

Es importante destacar que tanto el Complejo, como el Museo, el Liceo y la Escuela de Artes Escénicas continúan manteniendo, como todo este tiempo, una intensa actividad virtual mediante redes sociales, tanto para el público en general como para estudiantes.

“Nos llena de entusiasmo poder retomar de a poco algunas actividades. Primero será solamente el personal, para poner todo a punto, y si no surge ningún impedimento, a partir del lunes 22 podremos abrir algunas dependencias, con las medidas sanitarias y preventivas correspondientes”, señalo´el secretario de Cultura Claudio Stepffer.

“Con otros organismos debemos ser más pacientes, como el Complejo y el Museo, porque, por ejemplo, montar una muestra requiere más tiempo y protocolos más específicos”, señaló. “Estas dependencias vienen manteniendo una intensa actividad virtual, y es de esperar que cuando todo se normalice, esa interacción continúe: la muestra virtual de María Elena Walsh, que todavía sigue vigente, implicó un desafío y un trabajo enorme del personal del Complejo, mucha dedicación y en un terreno en el que no estábamos acostumbrados, así que será un aprendizaje que nos dejará la cuarentena”, afirmó.

“A las alumnas y alumnos del Liceo y de la EMAE les pedimos un poco más de paciencia, porque todavía no podemos retomar las clases presenciales”, observó.

“Es fundamental que en esta etapa de mayor circulación de gente y mayores permisos seamos sumamente cuidadosos para no tener que dar marcha atrás, y seguir avanzando hacia una apertura cada vez más amplia de las actividades. Estas aperturas nos llenan de alegría pero a la vez de más responsabilidades, solo así vamos a poder continuar rehabilitando espacios”, concluyó.