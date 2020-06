Covid-19: no saben si el frío tiene incidencia Internacionales 12 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MICHAEL RYAN. Funcionario de la OMS.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que no sabe a ciencia cierta si el coronavirus puede "actuar de forma más agresiva" en invierno, pese a que hasta el momento se sostenía que el virus se propagaba más rápido con las temperaturas bajas.

Según la OMS, se desconoce si el coronavirus actúa de forma diferente según las temperaturas y advirtió que no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripe.

"Hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de forma más agresiva o transmitirse mejor o no" en invierno, dijo Michael Ryan, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, en Ginebra.

Consultado sobre si para Sudamérica representa un peligro adicional la llegada del invierno, y a la vez el verano puede representar un alivio para la situación en el Hemisferio Norte, el funcionario señaló: "No sabemos cómo el virus actuará en el futuro".

"Sabemos que estamos entrando en el ciclo de la temporada de gripe en el hemisferio sur, pero no sabemos cómo se comportará el coronavirus", dijo Ryan.

En ese sentido, señaló que no en todo el hemisferio sur la gripe se comporta de la misma manera, pero reconoció que en países como Australia, Argentina, Chile y Sudáfrica se observa una temporada gripal más claramente asociada al frío.

"En cambio, en los países situados en la región ecuatorial, el comportamiento de la gripe no es tan previsible y tiende a persistir todo el año", apuntó.

Ryan advirtió por otra parte que no hay que confiarse en que el calor alejará al virus de Europa y Estados Unidos: "Mucha gente diría que en verano el virus es menos transmisible porque la gente está más en el exterior, pero otros dirían que la gente tiende a buscar lugares cerrados con aire acondicionado por el calor", argumentó.