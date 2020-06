La edición 2021 sólo en Arabia Saudita Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por RALLY DAKAR

BUENOS AIRES, 12 (NA) - El Rally Dakar 2021 tendrá a Arabia Saudita como único país para el desarrollo de la competencia, que se llevará a cabo del 3 al 15 de enero, y ante la pandemia de coronavirus fue diseñada una ruta con mapas satelitales que tiene como punto de Largada y Llegada a la ciudad de Jeddah, con una jornada de descanso a mitad de carrera en Ha’il.

Así lo confirmó ayer su director, David Castera, durante una presentación digital en la que además dio detalles acerca del recorrido de la 43ª edición, en la que la organización hará un especial esfuerzo por mejorar la seguridad de los participantes. La prueba arrancará y finalizará en Jeddah, al este de Arabia Saudita, constará de doce etapas y una jornada de descanso, el 9 de enero en Ha il y no habrá ampliación a otros países de Oriente Medio, como era la intención inicial de la organización.

"El recorrido será totalmente nuevo, no habrá ni un solo kilómetro repetido respecto a la anterior edición, y será mucho más lento, más técnico y variado", manifestó Castera, por lo cual en esta ocasión la caravana no viajará al oeste para pisar el Empty Quarter, la zona más rápida y polémica de la pasada edición que levantó quejas por parte de los pilotos.

El Dakar 2021 seguirá innovando en diferentes aspectos, tanto deportivos como tecnológicos y teniendo en cuenta la seguridad de los pilotos como prioridad, por lo cual la organización realizó algunas modificaciones que protegerán a los corredores, especialmente a los de motos. Según se indicó, los pilotos de motos usarán de forma obligatoria un chaleco con airbag similar al sistema que ya se emplea en las carreras de MotoGP para contar con una protección extra en caso de caída.

En tanto, los lugares con peligros no sólo aparecerán marcados en el libro de ruta, sino que los pilotos recibirán una señal sonora cuando se aproximen a 200 metros para avisarles de su cercanía, a la vez que las zonas más complicadas se marcarán como Slow Zones, y la velocidad se limitará en ellas a 90 km/h. Además las motos tendrán limitación de neumáticos, los pilotos solo podrán usar seis gomas traseras en toda la carrera, lo que significa que tendrán que completar dos etapas con cada uno de ellas y deberán cuidar mucho más la mecánica, ya que además del cambio de motor se penalizará el cambio de pistones a partir del segundo.