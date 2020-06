Continúa la supervisión de carnicerías Locales 12 de junio de 2020 Redacción Por CONTROLES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION

FOTO COMUNICACION SOCIAL OPERATIVOS. Se realizan por indicación del gobierno provincial.

Esta semana continuaron los operativos de control en carnicerías de nuestra ciudad. La medida surge de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, que diseñó un programa integral de prevención y supervisión de locales de expendio de carne, con el objetivo de realizar tareas preventivas que apuntan a la posible comercialización de productos robados.

Este tipo de trabajo coordinado se realiza por indicación del gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad, e involucra a la Unidad Regional V de Policía y a la Guardia Rural Los Puma, quienes articulan con personal municipal de la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASAL) y de Protección Vial y Comunitaria.

En este marco se realizaron operativos en carnicerías de Rafaela, a los efectos de constatar los sellos correspondientes, pensando en el control de potencial producto cárnico proveniente de faena clandestina.

A partir del conocimiento específico de la Guardia Rural Los Pumas, en distintas carnicerías se corroboraron los sellos que debía poseer la carne, constituyéndose esta acción una medida preventiva surgida a partir de un plan en seguridad que tiene como objetivo realizar tareas preventivas que se dirigen tanto a la comisión de hechos delictivos, como así también a circuitos de comercialización de los bienes robados.



DECOMISO DE MAS

DE 40 KILOS DE CARNE

Por otra parte, personal de Protección Vial y Comunitaria y de la ASAL decomisaron más de 40 kilos de carne que eran trasladados por un automóvil, sin cumplir las medidas de seguridad obligatorias. En este caso, se trató de un vehículo que se conducía a gran velocidad, el cual fue detenido en el puesto de control Este de Ruta Provincial 70, mientras agentes realizaban los controles habituales en el marco de la pandemia. En el lugar se constató que el conductor no tenía el permiso de circulación correspondiente y manifestó que había viajado a la localidad de Felicia para comprar carne para consumo personal; aunque no poseía factura de compra. Sin embargo, cuando se inspeccionó el vehículo, se hallaron más de 40 kilos de carne que no contaba con la refrigeración adecuada para no cortar la cadena de frío correspondiente. Posteriormente, intervino la Seccional de Bella Italia y la persona fue trasladada a la mencionada dependencia policial.