Créditos para micro y pequeñas empresas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno lanzó una nueva línea de crédito, a una tasa subsidiada del 24 por ciento, destinada a más de 140.000 micro y pequeñas empresas que no tuvieron acceso a financiamiento, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La línea denominada "Pymes Plus" tendrá un fondo de $ 38.000 millones para distribuir entre las empresas que soliciten esa ayuda crediticia.

Matías Kulfas, el titular de esa cartera, dijo que los préstamos buscan "alcanzar un universo de MiPyMEs que no han podido acceder a créditos bancarios".

"Es fundamental brindar este apoyo, no sólo por este contexto de emergencia sanitaria, sino además porque la inclusión financiera es uno de los ejes de nuestra agenda productiva", agregó el ministro.

Kulfas explicó que "se trabajó en coordinación con el Banco Central para facilitar y simplificar el acceso a estos créditos, que contarán con garantía que brinda el FOGAR, que respaldará el 100% del capital solicitado".

Añadió que si las empresas "están en el listado de potenciales beneficiarias, la entidad bancaria no puede negar el otorgamiento del préstamo solicitado".

Los montos máximos que se podrán pedir son de $250.000 para micro empresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores.

Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de período de gracia para el pago del capital e interés.