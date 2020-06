La joyita de Vélez en la mira del Barcelona Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por Thiago Almada no para de tener pretendientes. Además del interés del Manchester United y del City, ahora se sumó el conjunto catalán.

FOTO ARCHIVO ¿SE VA A ESPAÑA?. / Almada es pretendido por varios clubes europeos.

El mánager de Vélez, Pablo Cavallero, reveló ayer el interés de Barcelona por Thiago Almada, la joya del elenco de Liniers que ya está afianzado en el Primer Equipo con apenas 19 años.

"Se que el Barcelona ha preguntado dentro de la secretaría técnica por Almada, pero sabemos que tiene apenas 19 años y tiene que seguir madurando. Si llega una oferta irresistible para el jugador y el club, seguramente la vamos a valorar", declaró en una entrevista con Crack Deportivo, y también se refirió a la continuidad de Ricardo Centurión, que se encontraba a préstamo desde Racing. "Ricardo sabe que le tenemos un gran aprecio, que nos daría mucha ilusión contar con él. Se siente cómodo en Vélez. Esperemos que en estos días se vaya aclarando y a ver si tenemos la fortuna de contar con él. A Racing le puede llegar a interesar un jugador de Boca, y a Boca prestarle a ese jugador a Racing le puede simplificar llevarlo a Centurión", aseveró.

Por otro lado, criticó a Mauro Zárate por cómo tomó su decisión de irse a Boca. "No lo entiendo a Zárate desde el lado que uno se compromete con una cosa y a las 48 horas hace todo lo contrario, pero no por mí, sino los hinchas de Vélez. Muchos chiquitos tenían ilusión de verlo. Hubo 120 personas que se hicieron tatuajes con su cara. Creo que a veces tenés que ser un poco precavido con lo que decís, y si lo decís, tratarlo de cumplir", opinó.

Previo al inicio del parate por la pandemia de coronavirus, Gabriel Heinze anunció su salida de Vélez, y Cavallero lo comparó con Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en la Selección Argentina. "Heinze tiene cosas de Bielsa. Yo creo que el Loco encajaría en el actual fútbol argentino, porque se adapta a las necesidades y virtudes que tiene un equipo, y lo hace competir. Si vos elegís la figura de Bielsa, tenés que saber las cosas que tenés que poner a disposición. Bielsa despierta el espíritus amateur que uno va perdiendo en el fútbol profesional. Te lleva a los inicios y rescata ese plus de valentía, esfuerzo, sacrificio, humildad, que te llevaron en su momento a ser un jugador reconocido", expresó, y agregó sobre la actuación en el Mundial de Corea-Japón 2002. "Creo que nos pasó factura pasarnos de entrenamiento. No tuvimos suerte y todo lo que se nos había dado en las Eliminatorias nos vino en contra y terminamos con la manos vacías con uno de los mejores equipos de las últimas selecciones. Después de quedar eliminados, entrás al vestuario y lo único que te da es impotencia, te largas a llorar. Lloramos todos, nunca me tocó vivir un vestuario como ese, desde el silencio hasta el llanto desgarrador", concluyó.