“Le pedimos a Calvo que apoye una ley para clubes" Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti precisa que el proyecto tiene media sanción en Diputados y ahora debe definir la Cámara de Senadores de la provincia.

El pasado 4 de Junio, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que refiere a la Emergencia Sanitaria y Económica en las Asociaciones e Instituciones Deportivas. Ahora el proyecto debe ser tratado por los senadores para convertirse en ley.

En los últimos días ingresó al Concejo de Rafaela un proyecto de resolución, elaborado por el concejal Leonardo Viotti y acompañado por todo el bloque de Cambiemos, donde le piden al Senador Provincial Alcides Calvo que vote positivamente este proyecto cuando sea tratado por la cámara alta.

En referencia al proyecto Viotti expresó: “la mayoría de los clubes se encuentran pasando un momento difícil desde el punto de vista económico, como consecuencia de la cuarentena y el aislamiento. Realmente se encuentran en una situación de crisis”. El radical indica que “los clubes y las instituciones deportivas son espacios de encuentro y socialización, en donde no solo se practica un deporte sino que se generan vínculos sociales y culturales, favoreciendo la inclusión. Cumplen una función fundamental para toda la sociedad, aportando lazos comunitarios y valores sólidos. Consideramos necesario acompañar a todas las Asociaciones e Instituciones Deportivas sin fines de lucro, para disminuir el impacto negativo por tantos días sin poder abrir sus puertas”.

“Este proyecto de ley permitiría eximir del pago de todo impuesto, tasa, derecho o contribución provincial a las asociaciones e instituciones deportivas que, en la actualidad, no cuentan con este beneficio. También prevé un subsidio o reintegro mensual equivalente 75% del valor de las tarifas de los servicios de agua, gas y electricidad que correspondan al uso de sus instalaciones. Ambos beneficios por 90 días, con la posibilidad de otros 90”, precisó.

Finalmente Viotti dijo que “no se sabe con certeza cuándo será tratado el proyecto de ley por los senadores provinciales, mientras que el pedido de los concejales de Cambiemos será tratado la semana próxima en comisión”.

El proyecto aprobado por Diputados: “Emergencia Sanitaria y Económica en las asociaciones e instituciones deportivas”.

ARTÍCULO 1 - Emergencia. Declárese en estado de emergencia sanitaria y económica a las asociaciones e instituciones deportivas reconocidas como tal por la autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 2 - Duración. La declaración precedente tendrá vigencia por noventa (90) días contados desde la publicación de la presente ley, pudiendo ser prorrogada por otro plazo igual por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 3 - Eximición. Exímase del pago de todo impuesto, tasa, derecho o contribución provincial a las asociaciones e instituciones deportivas incluidas en el artículo 1 que, en la actualidad, no cuentan con este beneficio.