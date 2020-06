En el reinicio de la Liga, Sevilla ganó el clásico Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por En un estadio Sánchez Pizjuán con las tribunas vacías, el argentino Ocampos abrió la cuenta de penal y luego Fernando puso el 2-0 final. Banega y el Mudo Vázquez ingresaron en el complemento.

FOTO WEB FESTEJO. / El clásico andaluz fue para el Sevilla.

Después de tres meses de aislamiento regresó ayer la Liga de España, una de las competiciones más vistosas del mundo, que cuenta con figuras de la talla de Lionel Messi, Luka Modric, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Toni Kroos, Ángel Correa y Joao Félix, entre otros.

Ayer, se reanudó el torneo con el clásico andaluz ganado por el Sevilla 2-0 ante el Betis. Con gol del argentino Lucas Ocampos, de penal (11m ST), y del brasileño Fernando (17m ST) el conjunto local se quedó con la victoria en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Fue el partido inaugural de la Jornada 28 que marcó el inicio de los 110 compromisos que restan para la finalización del certamen. Serán 6 semanas de vértigo en donde se fijarán encuentros casi todos los días hasta el 19 de julio, siempre que la evolución de la pandemia y las autoridades sanitarias lo permitan.

Prácticamente 39 jornadas seguidas con fútbol todos los días con novedades audiovisuales para mejorar la experiencia de los simpatizantes: gradas virtuales, audio virtual y nuevos planos de cámara.

Una seguidilla de auténtica pasión por el fútbol con la lucha del Barcelona y el Real Madrid por el título, ya que sólo están separados por 2 puntos. Misma diferencia que hay entre el tercero y el sexto que buscan un lugar en la clasificación a las competencias internacionales como la Champions League y la Europa League. Además, en la zona baja la permanencia se la dirimirán 6 equipos que intentarán evitar el descenso.



La fecha seguirá de la siguiente manera: Hoy: 14:30hs Granada vs Getafe, 17:00hs Valencia vs Levante. Sábado: 09:00hs Espanyol vs Alavés, 12:00hs Celta de Vigo vs Villarreal, 14:30hs Leganés vs Real Valladolid, 17:00hs Mallorca vs Barcelona. Domingo: 09:00hs Athletic Club vs Atlético de Madrid, 14:30hs Real Madrid vs Eibar, 17:00hs Real Sociedad vs Osasuna.



Principales posiciones: Barcelona 58, puntos; Real Madrid 56; Sevilla 50; Real Sociedad 46; Getafe 46; Atlético Madrid 45; Valencia 42; Villarreal 38.