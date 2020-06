¿Caniggia se suma al cuerpo técnico de Diego? Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por GIMNASIA LP

FOTO ARCHIVO ¿JUNTOS OTRA VEZ?. / Comenzó a circular el rumor y todos ya sueñan. ¿Caniggia se suma al cuerpo técnico de Maradona?

El rumor comenzó a circular con fuerza impulsado por la nostalgia de los fanáticos y el deseo de aquellos que pretenden ver a esa dupla histórica. Diego Armando Maradona firmó su continuidad en Gimnasia de La Plata y el nombre de Claudio Paul Caniggia irrumpió en la escena como una nueva pieza que podría insertarse en el grupo de trabajo del Diez.

Algunos, osados, inclusive aseguraron que había existido un contacto en las últimas horas entre el Diez y Cani para hacerle una oferta formal. Sin embargo, el escenario es mucho más complejo aunque no imposible. El hilo de la historia nació hacia fines del 2019, cuando el héroe argentino contra Brasil en Italia 90 decidió hacerse presente en el estadio de Gimnasia de La Plata para ver el debut de su amigo en el banco de suplentes.

Las visitas se repitieron y las charlas entre entre ellos se hicieron más habituales. Ahí, Maradona formuló la expresión de deseo que hoy alimenta al rumor. Sin ningún tipo de ofrecimiento formal ni una planificación precisa sobre un rol, el DT del Lobo le confesó sus ganas de tenerlo en algún momento dentro de su grupo de trabajo. El tiempo pasó y la cuarentena sacó a la superficie aquel anhelo, que podría quedar en eso o en el futuro cercano convertirse en una realidad. Hasta hoy la historia no es más que una semilla plantada que muchos quisieran ver germinar.

El cuerpo técnico, con Sebastián Méndez y Adrián González como auxiliares principales de Diego, tiene todos sus engranajes bien lubricados. Sin embargo, una especulación que circula alrededor del Diez lo puso a Cani como protagonista del entrenamiento puntualizado para los delanteros, algo que es habitual en Europa pero no tanto por estos lados del planeta.

Si todo ese pensamiento especulativo sobre un posible arribo de Caniggia y su rol dentro del cuerpo técnico finalmente pudieran convertirse en una realidad, habría que sortear otra traba que no es menor: la financiación de una contratación de esa talla.

Maradona estiró su vínculo en La Plata por 18 meses más luego de hacer un esfuerzo en sus pretensiones económicas para acomodarse al presente financiero del club que lo contrató en septiembre del 2019. La renovación incluyó “a todo el cuerpo técnico”, por lo que esa frase confirma que no habrá bajas en el grupo de trabajo en el corto plazo. “El que mayor voluntad puso fue Diego, que entendió todo esto y mostró sus ganas de continuar en Gimnasia. También la dirigencia entendió que una cosa era aplicar situaciones puntuales durante la crisis y no posteriormente. Y el cuerpo técnico puso voluntad también”, especificó su representante Cristian Bragarnik para explicar el acuerdo.