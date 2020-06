Pichetto es candidato a la AGN Nacionales 12 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Miguel Angel Pichetto, el ex senador nacional y candidato de la oposición a la Auditoría General de la Nación (AGN), aseguró ayer que cuenta con el acuerdo de todos los sectores de Juntos por el Cambio para ocupar un lugar en el organismo y que ahora se encuentra a la espera de ser designado oficialmente.

"No tengo ansiedad, esperaremos a ver qué pasa", sostuvo el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

Pichetto aclaró que si entra a la AGN será un "auditor por la oposición", más allá de su origen peronista.

Este miércoles, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio propuso su candidatura ante Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.

La idea de la oposición es que Pichetto cumpla el mandato que dejó sin terminar el radical Jesús Rodríguez, al ser designado a principios de este año como titular de la Auditoría.

Se espera que la nominación del rionegrino siga su curso y sea aprobada por la Cámara baja en la próxima sesión y por ser un cargo que le corresponde a la oposición, el oficialismo no puede vetarlo.