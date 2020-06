Kyrgios fue crítico con la ATP Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"La ATP está tratando de hacer que el US Open siga adelante. Egoísta con todo lo que sucede en este momento". Nick Kyrgios no demoró en dar sus conclusiones después de la polémica reunión entre ATP y los jugadores.

Cabe recordar que el miércoles se realizó una reunión convocada por la ATP en la que estuvieron presentes unos 400 singlistas y doblistas. Y el australiano dio sus razones de su categórica afirmación: "Obviamente por el Covid, pero también con los disturbios, juntos debemos superar estos desafíos antes de que regrese el tenis en mi opinión".

En la reunión se anunció que no se disputaría la qualy del US Open, mientras que reducirían los cuadros de dobles de 64 parejas a solo 24. El 15 de junio sería el plazo planteado para confirmar las primeras giras.

En un principio, la mayoría de los Top 100 se muestran en contra de viajar a Nueva York y estar un mes encerrados para jugar allí mismo el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de los Estados Unidos.

Miembros de la ATP ya habían informado que los tenistas podían negarse a disputar Cincinnati en Nueva York y que, en ese caso, no se jugaría. Sin embargo, esto es independiente a la decisión de la USTA sobre el US Open que se podría jugar sin puntos en juego para los diferentes rankings.