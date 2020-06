Juventus ante Milan Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por ITALIA

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Juventus recibirá hoy al Milan en un partido correspondiente a la semifinal de la Copa Italia que marcará el regreso del fútbol en el país europeo luego de más de tres meses de parate por la pandemia de coronavirus y una semana antes de la reanudación de la Serie A, que lidera el conjunto turinés.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 16.00 (hora de Argentina) en el Juventus Stadium de Turín donde el elenco local tendría entre los titulares al Paulo Dybala y ambos equipos igualaron 1 a 1 en la ida disputada en la ciudad de Milán por lo cual deberán ganar para lograr el objetivo.

En tanto, el próximo sábado a la misma hora se jugará la segunda semifinal de la Copa en el estadio San Paolo donde el Nápoli buscará defender el valioso triunfo por 1 a 0 conseguido de visitante cuando se enfrente como local al Inter que podría contar con Lautaro Martínez en el once inicial.

Los equipos que lleguen a la final se medirán el próximo miércoles 17 de junio en el estadio Olímpico de Roma y la Junta de la Liga de la Serie A dio a conocer que la Copa Italia tendrá algunos cambios en cuanto a la definición de los partidos.

"La junta de la Liga de la Serie A ha aceptado modificar, solo para la temporada 2019-2020, el reglamento de la Copa Italia y prevé que hasta el final del presente curso no se juegue la prórroga en las semifinales y en la final", indicó la entidad a través de un comunicado.

Entonces, tanto en las semifinales como en la final, no habrá tiempo extra en caso de que haya un empate en el marcador global y la definición se realizará directamente por penales.

Además se informó que antes del inicio de los encuentros habrá un minuto de aplausos para recordar a las víctimas del coronavirus y a los médicos, que fueron fundamentales en la lucha contra este virus, que en Italia dejó más de 34 mil fallecidos.