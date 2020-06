La agenda deportiva Deportes 12 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Se va terminando lo retro en materia de deportes porque están volviendo las competencias mundiales. Y en ese sentido, las grillas de TV de los canales deportivos tienen mucho para ofrecer durante el fin de semana. Hay mucho para ver:



Viernes 12: 14 hs Boxeo, ESPN Knockout, Howard Cospolite vs Jack Culcay, ESPN2; 15.45 hs Fútbol, Copa Italia, Juventus vs Milán, RAI; 17 hs Fútbol, Liga de Portugal, Sporting vs Pacos de Ferreira, FOX Sports2; 17 hs Golf, Charles Schwab Challenge, Segunda ronda, ESPN.



Sábado 13: 9 hs Fútbol, La Liga, Espanyol vs Alaves, ESPN; 10.30, Fútbol, Bundesliga, Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund, ESPN2; 12 hs Fútbol, La Liga, Celta de Vigo vs Villarreal, ESPN; 13.30 hs Automovilismo, Nascar, Garden RV & Outdoors Truck Series, Homestead Miami, FOX Sports3; 13.30 hs Fútbol, Bundesliga, Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach, ESPN2; 14 hs Golf, Charles Schwab Challenge, Tercera ronda, ESPN; 14.30 hs Fútbol, La Liga, Leganes vs Valladolid, FOX Sports; 15.45 hs Fútbol, Copa Italia, Napoli vs Inter, RAI; 16.30 hs Automovilismo, Nascar Xfinity Series, Homestead Miami | Carrera 1, FOX Sports3; 17 hs Fútbol, La Liga, Mallorca vs Barcelona, ESPN2; 19 hs UFC, UFC Night, Preliminares, ESPN; 22 hs UFC, UFC Night, Pelea Principal, ESPN.



Domingo 14: 13 hs Fútbol, Bundesliga, Schalke 04 vs Bayer Leverkusen, ESPN2; 13.30, Automovilismo, Nascar Xfinity Series, Homestead Miami | Carrera 2, FOX Sports3; 14 hs Golf, Charles Schwab Challenge, Ronda final, ESPN; 16.30 hs Automovilismo Nascar Cup Series, Homestead Miami, FOX Sports3; 17 hs Fútbol, La Liga, Betis vs Granada, ESPN2.