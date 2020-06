Un masivo caravanazo y cacerolazo en Rafaela Locales 11 de junio de 2020 Redacción Por Una nutrida caravana de vehículos participó de la protesta, anoche desde las 20, en Rafaela. La convocatoria a nivel nacional mediante redes sociales logró una amplia movilización en la ciudad. Fue para rechazar supuesto "el abuso de poder" del Gobierno nacional por intervenir la empresa Vicentín.

FOTO J. BARRERA CARAVANA. Una gran participación de vehículos registró anoche la protesta en Rafaela.

Rafaela se sumó anoche a la amplia lista de ciudades, entre ellas Avellaneda, Santa Fe y Rosario, que se movilizaron tras una convocatoria nacional a través de redes sociales, que se movilizaron para rechazar lo que consideran "abuso de poder" del Gobierno central cuando dispuso la intervención de la empresa santafesina, Vicentín, y anunció una futura expropiación previa aprobación de una ley en el Congreso.

Mientras en Buenos Aires los canales reflejaban el ruido de las cacerolas, en Rafaela lo que rompió la tranquilidad fue el bocinazo de los autos que desfilaron a baja velocidad, y en doble fila, por el perímetro de la Plaza 25 de Mayo y por todo el bulevar Santa Fe, con especial interés frente al edificio de la Municipalidad local. Durante más de media hora, los vehículos avanzaron como podían, con paciencia por los nudos de tránsito que se formaron en algunas esquinas. Pero además hubo vecinos que hicieron sonar las cacerolas desde los balcones de los edificios céntricos y desde algunas viviendas, todos con la bronca como común denominador.

"Estamos apoyando a los vecinos de Avellaneda que salieron en defensa de su empresa, Vicentín. El pueblo tiene que poner límites, no se puede firmar un decreto y estatizar una empresa así nomás. Lo que más lamentamos es el apoyo de las autoridades de la Provincia que no cuestionaron nada de lo que dijo el Presidente", dijo uno de los rafaelinos que participó de la marcha - caravana.

Con banderas argentinas en muchos de los vehículos, la mayoría con sus barbijos sociales bien colocados, la movilización rafaelina no incluyó liderazgos ni discursos, aunque hubo carteles pidiendo que expropien las empresas de Lázaro Báez o de Cristóbal López, dos cuestionados empresarios ligados al kirchnerismo. Solo se concentraron, tocaron las bocinas hasta el cansancio -despertando la curiosidad entre los desprevenidos que no estaban al tanto de la convocatoria ni de las consignas- y luego cada uno volvió a sus casas. "Vamos a volver todas las veces que sea necesario. Hoy hemos encontrado en que el ruido de las cacerolas y salir a la calle, más allá de la pandemia, es una herramienta política del ciudadano común para dar un fuerte mensaje a la clase política", sostuvo un entusiasmado comerciante que participó de la manifestación.



EN AVELLANEDA

Por segundo día consecutivo, vecinos de la ciudad santafesina de Avellaneda volvieron a protestar ayer en la sede de la empresa agroindustrial Vicentín en rechazo de la decisión del Gobierno de intervenir la compañía.

Un grupo de personas se presentó este miércoles por la tarde con banderas argentinas y carteles en contra de la expropiación, por lo que se trató de la segunda manifestación consecutiva en las instalaciones de la firma, cuya deuda ronda los US$ 1.350 millones.

Acompañados también con cacerolas y bombos, los vecinos cortaron la esquina de la empresa y, en diálogo con la prensa, aseguraron que hay expectativas respecto de las reuniones que se darán en los próximos días.

El presidente Alberto Fernández mantendrá este jueves a las 18:00 una reunión cara a cara con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentín. El jefe de Estado decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener ese encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía.

La protesta de este miércoles se dio luego de que durante el martes se llevara a cabo una concentración impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación en la que llamaba participar desde los autos, "tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social". Pese a ello, cientos de personas participaron de la manifestación en la calle y rodearon el edificio con una bandera argentina.



EN BUENOS AIRES

Una serie de manifestaciones con cacerolas, bocinas y otros objetos se registró anoche en algunos barrios porteños, en localidades de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país contra la intervención que determinó el Gobierno nacional en la empresa agroindustrial Vicentín.

La convocatoria se hizo desde el martes en las redes sociales y tuvo repercusiones en zonas donde al oficialismo no le fue bien en las últimas elecciones presidenciales.

"Mañana 10 /6 / 2020 a las 20 hs: Cacerolazo en todo el país, para decirle NO!!!! a ningún tipo de expropiación, estilo chavista. El avasallamiento de un Poder sobre otro, debe ser defenestrado desde su inicio. Exijamos que actúe la Justicia, para que el Poder Ejecutivo no se arrogue el derecho de intervenir con un infame DNU, bajo pretexto del presunto Interés Público", señalaba en el comienzo la convocatoria. Y enseguida agregaba: "Hoy es ´Vicentín´, mañana puede ser cualquier otro: Molinos, Mercado Libre, Irsa, La Nación, Clarín, etc y todo lo que se les ocurra y tengan en la mira. Nos están revelando sus verdaderas intenciones. Pongámosle urgente freno!!!! Que actúe la oposición con fuerza y vigor, caso contrario que renuncien a sus espacios y dejen actuar a otros. Pasarlo por favor para inundar las redes. La cita es mañana 10 de junio a las 20"".

Entre los barrios porteños donde se pudieron escuchar las protestas estaban Belgrano, Villa Crespo, Núñez, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Retiro, Almagro, Caballito, Flores, Villa Luro y en menor medida Barracas, entre otros.

También se escucharon las protestas en La Plata y Olivos, mientras que en el interior había reportes en Río Tercero (Córdoba), y de varias ciudades y localidades santafesinas como la capital provincial, Rosario, Cañada de Gómez y Avellaneda, de donde es Vicentín, entre otras.