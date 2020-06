Renunció Parola y lo reemplaza Martorano Locales 11 de junio de 2020 Redacción Por El ministro de Salud finalmente deja el cargo al final de esta semana. El lunes asumirá Sonia Martorano, la actual número dos del Ministerio. También presentó su dimisión la directora de Epidemiología, Carolina Cudós.

FOTO ARCHIVO OTROS TIEMPOS. Carlos Parola, Omar Perotti y Sonia Martorano, quien heredará el cargo del primero desde el lunes.

La novedad es que finalmente el cambio cantado tiene fecha: Carlos Parola dejó de ser el ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe y desde el lunes lo sucederá Sonia Martorano, quien está al frente de la Secretaría de Salud. Y si bien todos parecen estar al tanto de las modificaciones en el tablero de autoridades sanitarias, por ahora nadie del Gobierno provincial salió a dar información oficial aunque sí admiten la primera baja del gabinete de Omar Perotti.

Desde principios de mayo era un secreto a voces que Parola dejaría el cargo más temprano que tarde. Se dijo que le pidieron seguir hasta fines de ese mes. El todavía funcionario, que es persona de riesgo en el actual contexto de pandemia de coronavirus, ya había resignado protagonismo en manos de Martorano, quien demostró un sólido desempeño que justifica su ascenso.

Parola deslizó ayer a quienes le consultaban que sería el propio Perotti el encargado de anunciar oficialmente su alejamiento, que no será total debido a que continuará como asesor. Tal vez el temblor político e institucional que generó la intervención de la empresa agroindustrial Vicentín retrasó los planes oficiales del recambio en Salud, que en este caso no se debe a ninguna polémica. Las exigencias que se generaron a partir del inesperado escenario que configuró el coronavirus quizás minaron las energías del ministro, quien aduce razones personales para fundamentar su decisión.

Si lo de Parola lo sabían todos, la renuncia de Carolina Cudós a la Dirección de Epidemiología fue la sorpresa de la jornada. No hubo demasiada información sobre las causas de su dimisión, pero también es un hecho de que continuará en el área de Epidemiología pues forma parte de la planta permanente de la cartera de Salud.

La funcionaria presentó su renuncia hace varios días, pues el gobernador Omar Perotti la aceptó a partir del 1° de junio -a través de un decreto con fecha 8 de junio-. Pero recién se conoció ayer, aunque no parece haber demasiados puntos conflictivos puesto que la propia Cudós encabezó la presentación del reporte epidemiológico por los casos de coronavirus en la Provincia, el último martes a la noche.

Fue el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, quien salió a enfriar las especulaciones en torno a la renuncia de Cudós. "Se trata de una decisión personal de carácter administrativo, pero seguirá siendo la responsable de dicha área provincial. Ella pasa a ocupar un cargo de mayor rango en la estructura administrativa, y para eso necesita dejar el cargo político que está ocupando", explicó.

"Su cargo de planta se corresponde con el sector de Epidemiología, con lo cual va a seguir haciendo la misma función desde otro lugar. No hay que hacer ningún análisis político al respecto porque no existe. Es una persona de total confianza del gabinete de Salud y ella tiene un compromiso total con la gestión", agregó Michlig. Todavía no hay candidatos para desempeñar la función que hasta ahora cumplía Cudós.

Los cambios en lo más alto del equipo de salud formaron parte de la agenda política provincial de este miércoles, en la que los interrogantes se enfocaron en la situación del ministro de la Producción, Daniel Costamagna, quien quedó en una incómoda posición por el caso Vicentín, al ratificar su rechazo a la expropiación de la empresa cerealera mientras el gobernador Perotti se manifestaba a favor de la misma -ver pág. 4-.

No fue todo en materia de renuncias. Ayer también se difundió el decreto N° 473 mediante el cual se acepta la dimisión del titular de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud. Tampoco abundaron los detalles y solo se adujo que fue por "razones personales".