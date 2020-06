Entregará el primer título profesional de su historia Información General 11 de junio de 2020 Redacción Por Con 22 años, Ignacio Montrucchio rindió con modalidad virtual, la última materia que le permite ser Técnico Universitario en Medios Audiovisuales y Digitales. El trabajo final realizado junto a sus compañeros es un cortometraje de ficción sobre el derecho a la educación en las escuelas rurales, rodado en Rafaela y localidades de la región. “Me apasiona ver cómo se pueden adaptar contenidos a las nuevas plataformas. El aislamiento puso en evidencia la importancia de la comunicación digital tanto en lo educativo, en lo informativo y en el entretenimiento como en lo comercial”, asegura. Recibió las felicitaciones del Rector, Dr. Rubén Ascúa y todo el equipo académico de esta Universidad Pública.

El 2020 será recordado en la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) no sólo por las clases a través de las pantallas durante el aislamiento social y el avance en la construcción de su Campus propio, sino también por la noticia histórica del primer profesional universitario formado en sus aulas. Desde el inicio del aislamiento por la pandemia de COVID 19, toda la comunidad universitaria demostró un fuerte compromiso para continuar estudiando con modalidad virtual, lo que permitió desarrollar con normalidad las mesas de exámenes de mayo. Durante esa instancia, el estudiante Ignacio Montrucchio completó las materias para ser Técnico Universitario en Medios Audiovisuales y Digitales, el título intermedio de pregrado correspondiente a la Licenciatura en ese campo de estudios, una de las primeras tres carreras implementadas por esta casa de estudios desde su creación en 2014. Ahora, Ignacio sigue cursando para dar el paso siguiente: completar su título de grado que lo convierta en Licenciado.

“Nacho” es rafaelino, tiene 22 años y un hermano menor. Su madre tiene un comercio de repostería y su padre es agente de seguros. Vive en barrio Mosconi y es fan de los deportes por lo que participa en las prácticas de fútbol del programa deportivo de la UNRaf. Tuvo una primera experiencia universitaria en la carrera de arquitectura pero su corazón estaba en los contenidos audiovisuales. Lo supo porque es egresado de la Escuela de Enseñanza Media Nº 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”, exColegio Nacional, en la orientación de bachiller en Comunicación Social. “Esto es lo que me gusta y en ese momento (año 2017) me enteré que la UNRaf brindaba esta carrera así que me inscribí. Me gustó desde el principio. Conocí gente y armamos un lindo grupo de estudio. Lo que más me gusta es escribir y hacer contenidos para redes sociales. En el cursado, junto a las y los profesores aprendimos mucho sobre guión y producción por lo que pudimos realizar el trabajo final”.

El flamante técnico fue felicitado por el Rector, Dr. Rubén Ascúa; la Secretaria Académica, Prof. Marta Giorgetti; la Directora Académica, Lic. Laura Borgogno; el Director de la carrera, Mg. Esteban Magnani; y el coordinador de la misma e integrante del Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la UNRaf, Lic. Ramiro Rodríguez. “Este es un momento histórico para nuestra joven UNRaf. La graduación de los estudiantes que ingresan cada año es uno de los mayores desafíos de la Universidad Pública y tras este objetivo, trabajamos permanentemente en términos de excelencia académica y de acompañamiento a las trayectorias. Quiero expresar también mi reconocimiento a los docentes y a Secretaría Académica que, junto al resto del equipo de gestión, demuestran todo su compromiso para que en unos años, nuestros graduados sean muchos y muy buenos. Esperamos que esta buena noticia sea el primer paso para iniciar un vínculo muy fuerte de la Universidad con sus graduados. Serán una parte fundamental de nuestro desarrollo institucional, incluso luego de tener el diploma en sus manos”, expresó el Dr. Ascúa en una videollamada con Ignacio.

“Esto es una alegría para mí. Agradezco tanto a las autoridades, como a profesores, a mis compañeros, y sobre todo a mi familia por ser parte de esto. Pero a la vez, quiero destacar que, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo, la pandemia no debe convertirse en un impedimento para que sigamos estudiando, sino más bien todo lo contrario. Hay que aprovechar estos momentos y las oportunidades que la UNRaf nos brinda para seguir formándonos, para ejercer el día de mañana como profesionales.”, expresa Ignacio en un mensaje institucional con sus palabras, como protagonista de este hecho histórico para esta Universidad Pública.



Con el derecho a la educación como bandera

Ignacio alcanzó su título de Técnico mediante un proyecto equivalente al examen final de la cátedra Taller de Postproducción Digital, a cargo de los docentes Marianela Tallano y Mauro Theler. El trabajo realizado consistió en un cortometraje de ficción que expresa el valor de la educación pública. Se trata de una historia titulada “Sembrando esperanza” que narra la reacción de la comunidad de una escuela rural ante una normativa que impone su cierre con el argumento de tener pocos estudiantes. Pone en valor a la educación como un derecho irrenunciable y un deber de Estado y su vez, subraya la fuerza de la organización y el compromiso comunitario para su defensa.

Para la realización de esta pieza, los estudiantes constituyeron una productora con el nombre de Meteora films integrada por Ignacio junto a sus compañeros Franco Valciukas; Axel Walter; y Tomás Bertero. En tal experiencia, el equipo pudo trabajar técnicas y recursos de guión, sonido e iluminación, montaje y otras instancias de la realización audiovisual. Se rodaron tomas en Rafaela y en otras localidades de la región.

“Reconocemos en Ignacio el vínculo que trabajamos entre lo académico y la realización audiovisual. Los docentes apostamos mucho a la ficción como un elemento más para el aprendizaje, para la elaboración de lenguajes narrativos y la incorporación de contenidos. Que un estudiante de nuestra carrera sea el primer profesional con título de la UNRaf y lo haya logrado a través de un cortometraje rodado enteramente en pueblos de la región es muy destacable”. subrayó el Lic. Ramiro Rodríguez.

Por su parte, el Mg. Esteban Magnani explicó: “Insistimos sobre esto de que no hay buenas prácticas si no hay buena teoría. En este trabajo se refleja una complejización de la mirada social entendiendo el rol que tiene la Universidad en el territorio. Éste es un elemento que ya notamos en nuestros estudiantes incluso en esta primera instancia de pregrado. Esperamos que al llegar a la Licenciatura podamos profundizar mucho más tanto en la calidad de los productos como en su densidad narrativa.

La Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales de la UNRaf brinda formación profesional para el uso creativo de las diferentes herramientas digitales, lenguajes y narrativas de medios audiovisuales. Los estudiantes se forman para diseñar estrategias, productos y proyectos transmedia interactivos, diversos y de gran alcance para construir propuestas de comunicación innovadoras, capaces de contribuir a la formación de nuevas identidades y públicos en red. De esta manera, serán capaces de crear proyectos periodísticos, institucionales, publicitarios y de divulgación para productoras, empresas privadas, medios u organizaciones públicas y sociales que necesiten comunicar sus actividades y contenidos.