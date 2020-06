Se viene el "Sueño Celeste" Virtual Deportes 11 de junio de 2020 Redacción Por Atlético de Rafaela y la UNRaf desarrollarán el tradicional torneo juvenil de la 'Crema' mediante la plataforma de EASports FIFA20, por medio de la PlayStation. Se jugará el próximo 13, 14 y 15 de junio. Entrá y enterate de todos los detalles.

FOTO WEB LO QUE VIENE. / La UNRaf y Atlético llevarán a cabo el torneo EASports FIFA20 Sueño Celeste.

En estos tiempos de pandemia mundial y la prevención ante la posible expansión del covid-19, la era virtual tomó total relevancia y en el desarrollo de los deportes electrónicos, la Universidad Nacional de Rafaela sigue aportando ideas para desarrollar mediante las consolas y junto a Atlético de Rafaela estarán llevando a cabo el torneo 'Sueño Celeste', de manera Virtual.



¿De qué se trata? Un evento de videojuegos en línea que se desarrollará el próximo 13, 14 y 15 de junio, como "complemento virtual" al tradicional torneo de fútbol infantil más convocante de Sudamérica, ya sin posibilidad de realizarlo en su formato tradicional en lo que resta del 2020.

De este 'Sueño Celeste' virtual podrán participar chicos de 11 y 15 años mediante la plataforma EASports FIFA20. Los cupos son limitados y la inscripción es abierta y gratuita. Aquellos que quieran contar con mayor información pueden ingresar a las siguientes páginas web: www.unraf.edu.ar y/o www.sueñoceleste.com.ar



Dicho lanzamiento fue anunciado en la web de la UNRaf y el comunicado indica lo siguiente: La pasión por el fútbol no se detiene. Por eso, la Universidad Nacional de Rafaela, a través de su Secretaría de Articulación con la Comunidad y de la Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, en conjunto al Club Atlético de Rafaela serán organizadores del Torneo Experimental de EASports FIFA20 “Sueño Celeste”, como complemento virtual al tradicional evento de fútbol infantil suspendido este año por la pandemia de COVID-19.



La competencia contará con 2 categorías: Sub-11 (jugadores/as nacidos desde el año 2009 en adelante) y Sub-15 (jugadores/as nacidos desde el año 2005 en adelante). Quienes se inscriban para participar de la misma, además de cumplir con ese requisito de edad, deberán contar con una consola de Sony PlayStation4, copia del juego EASports FIFA20, cuenta activa de PlayStation Plus y conexión a internet de banda ancha.



-¿Cómo se desarrollará el Torneo?



-Por zonas de clasificación y luego llaves de eliminación.



-¿Cómo me inscribo?



-Para inscribirte a este torneo de prueba debés descargarte la App SC Virtual 2020 (sólo para Android) desde el Store e ir como primer paso a la sección “LogIn”. Allí, en el sub menú “Registrar” deberás completar los datos que te solicita la Aplicación y subir las fotos correspondientes. Una vez hecho eso, te llegará un mail a la casilla de correo indicada en el proceso de registro con un código de activación. Deberás activar tu cuenta ingresando los datos que te solicita y el código de validación recibido. Con tu cuenta validada, te contactaremos por WhatsApp al teléfono ingresado para terminar de confirmar tu inscripción y que figures en la lista de equipos participantes. ¡Listo! ya estás participando. En esa misma App deberás cargar los resultados de tus partidos y podrás seguir la evolución del torneo.



-¿Tengo que pagar costo de inscripción?



-No, esta versión del torneo es totalmente gratuita.



-¿Puedo invitar a mis amigos/as?



-Desde ya, si bien hay cupos de participantes, el torneo está abierto para que participen quienes lo deseen.



Este torneo de e-Sports será de carácter experimental, una prueba concepto, un primer paso que servirá para testear el desempeño de las herramientas tecnológicas y de conexión, la conducta de los y las participantes y muchos otros detalles para lo que será la organización de su primera edición, con mayor cantidad de participantes de múltiples categorías, edades y lugares de procedencia en los próximos meses.



Una industria pujante



El crecimiento de la industria de los e-Sports es imparable. Aunque existen desde hace tiempo (tiempos sin pandemia), es en la actualidad cuando han alcanzado su mejor momento en términos de notoriedad, inversión y seguidores, gracias también a la expansión de internet y las nuevas tecnologías y plataformas.



Ya no solo jugadores y jugadoras profesionales están implicados, sino también los y las millones de fans de videojuegos que lo siguen desde sus casas o llenan estadios de todo el mundo, convirtiéndolo en una de las industrias más pujantes. No es extraño pensar que, por ello, el Comité Olímpico Internacional esté pensando seriamente su introducción como Deporte Olímpico a partir de París 2024.



Actualmente, más de 300 millones de personas siguen de forma habitual los e-Sports, con algunos eventos que reúnen a más espectadores delante de las pantallas que el deporte tradicional. Un ejemplo fue la final del Mundial de League of Legends, que alcanzó los 75 millones de espectadores en 2017, más que la última final de la NBA en los Estados Unidos.