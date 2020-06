“Ahora la pelota queda en manos del Concejo” Locales 11 de junio de 2020 Redacción Por Así lo precisó la secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo, luego del encuentro con los concejales para avanzar en la implementación de este proceso.

La secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo, concurrió a un encuentro con los concejales, en lo que fue la primera reunión para definir la puesta en marcha de la Auditoría Externa, votada por Ordenanza el año pasado.

“La verdad es que fue productivo el encuentro porque pudimos como Ejecutivo dar respuesta a todas las inquietudes que tenían los concejales, referidas a la reglamentación de esta Ordenanza. Quedó claro que la Ordenanza no requiere una reglamentación, faculta al Ejecutivo a directamente contratar en el marco de ordenanzas y procedimientos previamente establecidos, un servicio de auditoría externa. No obstante queda pendiente un trabajo en equipo que deberemos afrontar respecto de los plazos de cumplimiento de la misma, y de la definición de qué temas abordar en el marco de esta auditoría. La auditoría estaba prevista para que sea integral y con el presupuesto que tenemos aprobado probablemente no se llegue a poder concluir en su totalidad, la idea es hacerlo en etapas. Ahora la pelota queda en manos del Concejo”, señaló la funcionaria al finalizar el encuentro.

A su vez Gallardo destacó el cambio de escenario a partir de la pandemia y dijo que “es muy importante a los efectos de comprender este proceso, ubicarnos en el contexto en el que los estamos discutiendo. La secretaría de Auditoría comenzó a trabajar a principios de año para poder llevar a cabo el cumplimiento de esta Ordenanza y en ese marco, nos quedamos en el medio de la emergencia sanitaria, con un proceso de gestión de calidad suspendido y una planificación anual suspendida por dicha emergencia y el aislamiento obligatorio. Hay que considerar también la afectación del personal municipal, donde estamos actualmente trabajando con la mitad de la planta de la secretaría y el resto de las secretarías están en las mismas condiciones; si bien hay servicios esenciales que se garantizan y que están trabajando, esto dificulta un poco el cumplimiento íntegro de esta Ordenanza”.

Finalmente la secretaria subrayó que “hay que darle formalidad a los efectos de dar transparencia al proceso y que el Concejo pueda intervenir, por eso nosotros pensamos en un concurso público de precios, para que se pueda garantizar el conocimiento de todos los oferentes. Con el presupuesto que nosotros tenemos para esto, el Ejecutivo podría tranquilamente hacer una contratación directa, con el requerimiento de tres presupuestos”, concluyó.