CRISANTEMOS SUPLEMENTO RURAL 11 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

HOY ES NUESTRA PLANTA ELEGIDA

Los viveros ya están repletos de estas plantitas en sus diferentes tamaños, variedades y colores listos para ser plantados, por eso hoy es mi planta elegida.

Podemos decir que son los reyes del otoño y sus flores caracterizan los colores de la temporada. Se dice que si se hiciera una encuesta acerca de las plantas más populares del mundo no dejaría de figurar el CRISANTEMO.

A pesar de la absurda desconfianza que existe al menos entre algunas personas que los asocian con lugares no muy deseados para el común de la gente, el lenguaje floral no deja a estas plantas sin un significado romántico: “no te hagas esperar”. Naturalmente este mensaje no es confiado a las grandes y esféricas corolas que suelen ser usadas para acontecimientos más bien tristes, sino a los pequeños crisantemos de corola sencilla, tan semejantes a las margaritas.

Pertenecen a la familia de las compuestas y las podemos encontrar en gran variedad de tonos y tamaños, por supuesto que en esta época ya podemos disfrutar de sus pimpollos e ir eligiendo los tonos que más nos gusten para que comiencen a darnos un toque de color a esos días grises que estamos transitando.

Estos plantines como ya sabemos son perennes y los podemos ubicar directamente en la tierra o bien en macetas, solo hay que darles la ubicación justa para que ellos nos puedan ofrecer sus flores en su máxima expresión. Ellos prefieren el sol de la mañana y la tarde sombreada, protéjalos de los rayos más fuertes.

Si ya se encuentran en el jardín plantados será conveniente dividir las matas cada 3 años para conseguir una floración abundante. Además, apenas se marchiten las corolas se cortan para producir el nacimiento de nuevos pimpollos.

En el momento de la plantación es conveniente agregar algún fertilizante inorgánico en polvo, siempre que se continúe con los riegos regulares.

Con respecto a los riegos no es adecuado mantener la tierra siempre húmeda, recuerden que viven a media sombra donde la necesidad de agua es menor, ya que la evaporación en tierra es menor que la que tendría lugar a pleno sol.

Sus principales enemigos son los pulgones (insectos chiquititos, verdes o marrones), que se desarrollan sobre tallos y pimpollos. Para prevenir el ataque, mezcle 2 cucharadas de tabaco en 1 litro de agua, deje reposar toda la noche, cuele y fumigue una vez por semana durante la floración.

Cuando termina de florecer, la planta recupera fuerzas y puede volver a florecer nuevamente en octubre y luego en marzo. Durante la época de floración ubique la planta en un lugar protagónico. Luego y hasta que la mata forme de nuevo pimpollos, trasládela a un rincón que reciba por lo menos 2 horas diarias de sol.

Como les vengo contando ellos florecen en otoño durante estos días más cortos, después de esta floración otoñal, las plantas continúan creciendo y, mientras se produce la declinación de la planta madre, en su base aparecen abundantes plantas hijas. Estas permanecerán verdes durante el invierno y, al llegar la primavera enraizarán y brotarán vigorosamente para volver a florecer en octubre.

Los San Vicente cuando tienen su pimpollo formado toleran la vida en el interior siempre que tengamos en cuenta:

* ubicarlos en lugares de intensa luminosidad, la floración se producirá sin dificultades.

* El riego se efectuará día por medio sin tocar el follaje o según requerimiento.

* Las flores secas se cortarán a medida que aparezcan.

* Cuando las flores estén todas marchitas volver la planta al exterior.



ASPECTOS:

Familia: Compuesta.

Origen: Asia, Sudáfrica y la cuenca del Mediterráneo.

Aspectos: plantas herbáceas o semiarbustivas, anuales o perennes.

Hojas: lobadas o dentadas y de formas distintas según la especie.

Flores: de forma diferente según las especies, de color blanco, amarillo, violeta, ocre, rosa.

Floración: mediados de primavera y en otoño y a veces se prolonga hasta el invierno.

Utilización: como flores cortadas, para bordillo, borde mixto o para cultivo en maceta a media sombra.

Terreno: normal de jardín, bien abonado con materia orgánica de origen vegetal.

Plantación: en otoño.

Vayamos ya a elegir los crisantemos que más nos gusten.



María Paula Berta.