Las Jornadas Lecheras 2020

Más de 3.000 asistentes (los sistemas miden computadoras y teléfonos únicos, una sola vez) tuvo el primer bloque las Jornadas Lecheras Nacionales concretadas el pasado 2 de junio, por más de 4 horas.

TodoAgro receptó por diversas vías más de 300 mensajes de felicitaciones y apoyos que llegaron de diversas cuencas del país, de muchos países latinoamericanos, y del mundo entero, y se formularon 80 preguntas a los disertantes.

Tras los saludos de Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, y de Carolina Morgante, decana del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM, abrió el fuego de las presentaciones Sebastián Wirsch, gerente de VAS para Sudamérica radiografiando las causas del decrecimiento del rodeo lechero argentino y los problemas en este sentido en Latinoamérica.

Indicó que hay factores exógenos (tranqueras afuera) tales como que la lechería es un negocio de largo plazo, falta de políticas lecheras consistentes, y poca previsibilidad en la economía (dólar, inflación, etc.) y factores endógenos (tranqueras adentro) tales como falta de eficiencia reproductiva y falencias en la crianza de terneros.



GENETICA ES SOLUCION

Posteriormente, Horacio Larrea, experto en genética lechera y gerente de Semex Alliance, abrió con un concepto fuerte al expresar "quisiera decirles que la genética es la solución a los problemas de falta de crecimiento de los rodeos lecheros, pero no es así", y señaló que "el tambo es una empresa, que sin datos no hay gestión que sin gestión no hay eficiencia”, y aventuró que “independientemente de la escala, solo los más eficientes subsistirán en el negocio de producir leche".



LO QUE VIENE

Las Jornadas Lecheras continuarán el martes 16 de junio a partir de las 10, con el Bloque Nº2: "Reproducción y Sanidad en el Tambo", esta disertaciones:

* una mirada sobre el impacto de las enfermedades relacionadas a la reproducción en Argentina. Luzbel De la Sota, docente universitario.

* Paratuberculosis Bovina: Un enemigo oculto que confunde y nos genera enormes pérdidas. Gabriel Travería, docente universitario (UNLP).

* Espacio de las Novedades e Innovaciones Tecnológicas:

•Los pilares del monitoreo inteligente. Oportunidades de mejoras en la reproducción, el bienestar y la nutrición de los rodeos, a cargo de Jacky Press, líder mundial de Marketing de Allflex.

•Nuevas estrategias para el control de mastitis, a cargo de Carina Porporatto, investigadora CONICET y docente de la UNVM.

•Tecnología de Pulso Acústico: Nuevas estrategias para combatir la mastitis Eial Izak, experto en mastitis.

* Panel de Médicos Veterinarios: "eficiencia en la reproducción. Qué estamos haciendo bien y qué debemos cambiar. Diversos sistemas detección, ecuaciones costo-beneficios", coordinado por el Méd. Vet. Pablo Chesta, asesor privado y docente de la UNVM.

Exponen: Méd. Vet. Pedro Núñez, Gualeguaychú, Entre Ríos. Experiencia en Tambo El Bellaco / Méd. Vet. Nicolás Pérez, San Francisco. Experiencia en Tambo Don Alfredo / Méd. Vet. Guillermo Malcolm, Las Perdices. Experiencia en Tambo San Juan.