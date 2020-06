Semáforo de economías regionales, y alerta por complicaciones para el sector lechero SUPLEMENTO RURAL 11 de junio de 2020 Redacción Por Con cifras que surgen del análisis realizado durante abril pasado, Coninagro difundió su "semáforo de economías regionales", donde se visualiza un panorama complicado para el sector lechero en los próximos meses, con baja de precios y sotck elevados. También detalla sus perspectivas para otras 18 economías agroproductivas de Argentina.

Ver galería 1 / 2 - IMAGEN INTERNET SEMAFORO. Se conocen detalles sobre un análisis realizado durante abril pasado. IMAGEN INTERNET

Un informe muestra que las economías productivas que están en crisis son el algodón y los ovinos.

En el primer caso, el mercado está paralizado pese a un buen volumen de cosecha, mientras que el sector ovino sufre una demanda nula de lana y de cordero.

A su vez, con signos de crisis se encuentra al arroz (no revierte la situación del año anterior), a la industria forestal (precios muy bajos y obras paralizadas en el sector de la construcción), la leche (menor precio local e internacional, sobreproducción y stockeo), los porcinos (disminución en el volumen de la faena, precios y exportación), el vino y el mosto (caída del consumo).

Por su parte, en advertencia se detecta a la miel (tiene buenos indicadores en general pero requiere que crezcan las exportaciones), peras y manzanas (por mejoras en el precio mayorista crecieron las exportaciones a Rusia y Europa), tabaco (está en plena cosecha el sector tabacalero y se modificaron los precios en mayo) y yerba mate (se estima una menor cosecha y el consumo presenta una baja), de acuerdo a un pormenorizado informe periodístico de TodoAgro.



ECONOMIAS CON

CRECIMIENTO

En tanto, las economías con crecimiento son aves (aumentó su consumo en cuarentena), bovinos (faena en aumento y stock estable), cítricos dulces (excepcionalidad en precios que no llegan al productor), granos (impactan los derechos de exportación y el clima), hortalizas (se debe a cambios de hábito de consumo por la cuarentena), mandioca (actividad con índices prósperos), maní (buenas perspectivas), papa (indicadores con normalidad).



UN RELEVAMIENTO

ECONOMICO

En relación al relevamiento económico, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, sintetizó que "el semáforo que elaboramos es una foto, es una herramienta para interpretar y seguirla mes a mes. Es decir, el tema de precios, la relación de competitividad en el mercado y evolución de ventas se da en un contexto muy dinámico por la situación que estamos viviendo".

A lo que agregó "Con respecto a los sectores que vemos en color verde, que son aquellos que muestran prosperidad, evidentemente ha habido una evolución pero no nos olvidemos de que veníamos con precios al productor muy bajos, entonces hay suba en algunos productos que se debe a la cuestión estacional, pero ésto no significa que el sector esté en un punto de equilibrio. Es por eso que en Coninagro estamos elaborando un Acuerdo de Inversión Productiva, un proyecto integral que estamos trabajando y será presentado en el marco de nuestras propuestas concretas para el desarrollo económico sostenible del sector agroindustrial y por añadidura del país en general".



CONINAGRO

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas Coninagro, es una organización que agrupa al sector cooperativo agrario de Argentina, fundada el 18 de septiembre de 1956.

Se trata de una organización de tercer grado que reúne a diez federaciones que, a su vez reúnen a 120.000 empresas cooperativas agrarias, y un 20,5 n por ciento del total de cereales y oleaginosas producidos en el país, corresponden a cooperativas asociadas a Coninagro.

Se memora que a partir del gobierno de Néstor Kirchner y con el auge de los precios agrícolas internacionales, la organización se aproximó al gobierno nacional sin dejar de solicitar la definición de políticas estatales para el sector.

