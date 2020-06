Mujeres radicales contra el intento de expropiación Locales 11 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Foro de Mujeres Radicales de la provincia de Santa Fe se pronunció en contra del "intento de expropiación del Grupo Vicentín por parte del Presidente de la Nación, como así también el apoyo incondicional del gobernador de la Provincia al intento de expropiación".

“Queremos destacar que es una medida de ilegalidad insanable por su inconstitucionalidad manifiesta. La empresa se encuentra en proceso judicial y sometida a las reglas del concurso. No existe razón para liquidar una empresa argentina que está en condiciones de recuperarse y que ha sido afectada por los problemas macroeconómicos de la argentina”, señala el documento firmado por dirigentas radicales de Rafaela y toda la Provincia.

“El Presidente muestra una clara tendencia autoritaria y una disposición hacia la violación del estado de derecho. Ha abusado de su autoridad y violado la división de poderes y el federalismo. Hay múltiples salidas posibles para recomponer la situación financiera de la empresa que está afectada en parte de sus emprendimientos. Una acción ilegal, como es una intervención federal, no va a resolver los problemas financieros de Vicentin y no debe ser aceptada”, manifiesta el comunicado.

Finalmente expresa que “es necesario proteger la empresa y el estado democrático de derecho. Este caso puede ser un testigo para otras acciones similares respecto de empresas que, con motivo de la cuarentena medieval se encuentran en crisis. El gobierno que venía a atender el mejoramiento de la industria parece buscar el camino de su destrucción”.