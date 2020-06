Vuelve a vivir el Regatta "Vencedor" Deportes 11 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 3 - FOTOS WEB DUPLA EXITOSA. El prepador Osvaldo Antelo y el piloto Osvaldo "Cocho" López. UN GANADOR. El emblemático Fiat Regatta "Vencedor" que corrió en el TC2000. BUEN AVANCE. Los trabajos se están desarrollando en el taller del Savino Sport.

En una época dorada del TC2000, una categoría tecnológicamente avanzada en las décadas del '80 y el '90, dos modelos -Fuego y Sierra- ejercían un claro dominio en la especialidad, que convocaba a multitudes en los distintos escenarios que visitaba.

El autódromo "Ciudad de Rafaela" no fue la excepción, particularmente en el excepcional momento de René Zanatta, que disfrutó de las mieles de una victoria espectacular y padeció su mayor frustración en 1994.

Pero no solamente queremos rescatar de aquellos tiempos a las marcas Ford, Renault y Volkswagen, sino también a uno de los autos emblemáticos, que alcanzó una gran notoriedad en las temporadas 1989 y 1990.

La referencia está destinada al Fiat Regatta "Vencedor", como se lo identificó popularmente a ese auto conducido por Osvaldo "Cocho" López.

El producto de la casa italiana, con la eficiente preparación de Osvaldo Antelo y en manos de uno de los pilotos más completos del automovilismo deportivo nacional a lo largo de su riquísima historia, emergió con aristas propias.

El hecho de representar a una marca que siempre marcó un claro protagonismo en el deporte motor de nuestro país, el Regatta sacó pecho frente a los más poderosos y los superó con autoridad en varias batallas épicas en esos campeonatos.

En un mismo año, "Cocho" festejó nada menos que cinco victorias, pero sólo la efectividad de Juan María Traverso y su Fuego lograron superarlo al cabo de aquel memorable 1990 del "Vencedor".

Ese auto legendario, que vivió momentos de gloria y con el que se identificaron los simpatizantes de Fiat y que respetaron los fanáticos de otras marcas, fue recuperado y desde hace algún tiempo está en el taller de José Savino.

Los hermanos Diego y Marcelo Medina lo rescataron y el avance es importante en el trabajo de restauración que se viene llevando adelante y que incluye la planta impulsora, a cargo de Fabián Antelo, el hijo de Osvaldo, que es el responsable de brindar su incondicional y valioso asesoramiento.

"Cocho" no puede disimular su felicidad por este "volver a vivir" del Regatta, cuya originalidad fue certificada por Gustavo Bonadío y el propio Osvaldo Antelo.

Un par de años resultaron suficientes como para que ese auto deje marcada una huella bien profunda, no solamente en el TC2000, sino en el automovilismo deportivo en general.

"Cocho", que también fue indiscutido animador de la categoría con una Fuego, también lo reconoce, porque la gente se hace saber, más aún en estos últimos tiempos, cuando trascendió en las redes el trabajo de restauración que viene realizando un grupo de verdaderos artesanos para que el Regatta vuelva a generar una pasión similar a la de hace treinta años.

Las estadísticas son contundentes y dicen que el "Vencedor" se impuso en cinco ocasiones en 1990, paseando su inconfundible figura por los autódromos que vibraban con su presencia en una etapa dorada del TC2000.

Aquella temporada, "Cocho" triunfó en Mar del Plata, Buenos Aires, Allen, Paraná y Balcarce, para escoltar al "Flaco" en el campeonato, después de "patear el tablero" en una categoría que lo tuvo como referente.

Osvaldo López, vale la pena recordarlo, fue el ganador del Torneo Presentación del TC2000 en el año 1979, al mando de un Peugeot 504, pero esa conquista, obviamente, no tuvo la misma repercusión que su actuación con el Regatta "Vencedor", al que se lo identificó con ese nombre por el de su principal auspiciante, la marca de un detergente que realizó la mejor inversión.