¿La Primera Nacional con fecha de reinicio? Deportes 11 de junio de 2020 Redacción Por El presidente de Ferro advirtió cuál es el deseo de todos los dirigentes de los clubes de la principal categoría de ascenso de nuestro país, "que se jueguen las 9 fechas" y la posibilidad de retomar la actividad en octubre.

Unos días antes del inicio del confinamiento se detuvo el fútbol en la Argentina. Aún no hay certezas sobre su vuelta, que por como viene la mano sería para el último trimestre del año. Todo dependerá del avance del virus y del protocolo que presenten las autoridades del fútbol para primero volver a los entrenamientos de manera individual y luego de forma colectiva y, después del visto bueno del gobierno, para retomar la actividad oficial cuando la situación lo permita.

El anuncio de AFA, que los torneos de fútbol en el país se daban por concluido por covid-19, entre ellos la Primera Nacional donde compite Atlético de Rafaela parece quedar demasiado lejos. Durante este tiempo pasó de todo y, parece que todo no termina acá nomás.

La puja de San Martín de Tucumán, puntero de la Zona 2 (la misma en la que está la 'Crema') que sigue peleando por un ascenso directo a Primera División que considera “válido”. Situación similar vive Atlanta, líder de la Zona 1, que tuvo un conflicto interno: Alejandro Korz, luego de 18 años, dejó de ser el vicepresidente del club por estar en desacuerdo con la CD en la decisión sobre la definición de la Primera Nacional y el respaldo de la AFA.

¿Cuál es la decisión que se tomó en AFA? Lo contó el propio presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Todos los dirigentes de todos los clubes coinciden en que se disputen las nueve fechas que restan del campeonato. Y, luego, la final entre los ganadores de cada zona y el Reducido como contempla el reglamento. Así nada cambiaria y no habría lugar para ningún tipo de reclamo, de nada.

Eso quedó en claro en la jornada de ayer, con declaraciones del presidente de Ferrocarril Oeste, Daniel Pandolfi.

"Hoy por hoy lo que la mayoría quiere es que se resuelvan las 9 fechas restantes. Es posible que sea desde el 1 de octubre", anticipó Pandolfi al periodista Juan Furlanich.

De esta forma, queda en claro que la intención es retomar los entrenamientos una vez que la pandemia y las medidas sanitarias del Gobierno así lo permitan. Entonces, se buscará completar el campeonato desde octubre hasta fin de año.

Por estos días, la mayoría de los clubes ha licenciado a los planteles hasta el 30 de junio, fecha en la que culminarán muchos contratos de futbolistas. Por barrio Alberdi, ya se llegó a un arregló -por el dinero que se les debe- con Joaquín Quinteros, Sergio Rodríguez, Alexis Niz, Ignacio Liporace, Junior Mendieta e Ijiel Protti, y no seguirán vistiendo la celeste y blanca; mientras que con otros diez jugadores se sigue negociando.

En el mientras tanto, todos esperan la comunicación oficial de AFA sobre la definición del campeonato para determinar los pasos a seguir.