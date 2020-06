AFA prohíbe las prácticas Deportes 11 de junio de 2020 Redacción Por La determinación rige en todo el país, hasta que no haya un protocolo nacional.

La pandemia de coronavirus sigue avanzando en Buenos Aires y es por ello que desde AFA, pretenden una unificación de criterios. En algunas provincias se habilitaron las prácticas deportivas, entre ellas el entrenamiento individual de los futbolistas, como fue el caso de Mendoza y Santa Fe, aunque desde la casa madre del fútbol argentino salieron con los tapones de punta y prohibieron las prácticas tanto de los clubes profesionales como de aquellos amateurs, de todo el país hasta tanto no se conforme un protocolo que rija para todos por igual.

Según trascendidos, desde AFA están armando el protocolo para que, de a poco, los futbolistas puedan regresar a los clubes. El mismo es desarrollado junto al gobierno en sintonía con el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Salud.

Lo que también queda descartado es cualquier posibilidad precipitada del retorno del fútbol. Incluso, en las ligas o en el Torneo Federal Regional Amateur. Para que la pelota vuelva a rodar, en cualquier categoría, ya sea amateur o no, deberá existir un protocolo aprobado y homologado por la Casa Rosada y por Viamonte.

Desde AFA se mantiene una posición sanitarista y pretende que sea el Gobierno nacional quién otorgue la luz verde para al vuelta a la actividad, algo que sucedió tanto en Alemania, como en Inglaterra, España e Italia.

El "ok" debe estar dado para que se pueda desarrollar la actividad tanto en el AMBA, que permanece en la fase 3 de la cuarentena, como en el resto del país, que ya ingresó en la fase 4, la de "distanciamiento social" que incluye la apertura casi completa de la economía y otras cuestiones, con algunas excepciones, por ejemplo, la práctica del fútbol.

El protocolo tendrá como modelo el que se aplicó en la Bundesliga, con las adaptaciones del caso según la categoría. Lo que sí ya se puede adelantar es que promoverá la vuelta a los entrenamientos escalonados y la realización de testeos en los planteles.

Cualquier equipo que no respete estos tiempos será sumariado y se le abrirá un expediente en el Tribunal de Disciplina, tal como fue el caso del Deportivo Riestra la semana pasada.