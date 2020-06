Federer volverá a la competencia en 2021 Deportes 11 de junio de 2020 Redacción Por FUE OPERADO DE LA RODILLA DERECHA

FOTO ARCHIVO ROGER FEDERER. Estará de regreso en 2021.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El tenista Roger Federer anunció que tuvo ser operado nuevamente de la rodilla derecha, por lo cual no volverá a la actividad hasta el año próximo, alegando que planea tomarse "el tiempo necesario" para estar "al cien por cien listo" y poder jugar en su "nivel más alto".

"Hace unas semanas, después de experimentar un retroceso durante mi rehabilitación inicial, tuve que someterme a un procedimiento artroscópico rápido adicional en la rodilla derecha", reveló el deportista suizo.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Federer señaló además: "Ahora, al igual que lo hice antes de la temporada 2017, planeo tomar el tiempo necesario para estar al cien por cien listo y jugar en mi nivel más alto. Extrañaré a mis fans y al tour, pero espero verlos en el inicio de la temporada 2021".

Federer ya se había sometido al mismo tipo de operación, pero en su pierna izquierda, en febrero de 2016 y por eso aclaró en su comunicado que buscará recuperarse bien como lo hizo en 2017, cuando, tras estar medio año sin jugar, ganó el Australian Open y Wimbledon.

Durante 2020 y como consecuencia del parate por la pandemia de coronavirus, Federer disputó solo el Abierto de Australia y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Novak Djokovic, quien acabó luego como campeón en el primer Grand Slam del año.

Después solamente estuvo jugando un partido de exhibición con el español Rafael Nadal en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) ante 50.000 espectadores.



EN ARGENTINA

Agustín Calleri, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), celebró el regreso de la actividad en Santa Cruz e instó a los distritos que aún no se sumaron a seguir los pasos de las provincias que, de forma escalonada, en el último mes se plegaron al retorno de este deporte.

"Santa Cruz es otra buena noticia y otra plaza en la que tenemos pendiente la creación de una federación que represente a todo el tenis de la provincia, con el objetivo de potenciar allí el desarrollo del deporte. Esperamos completar muy pronto el mapa nacional. Ya se está jugando al tenis en la mayor parte del país", señaló Calleri.

En tanto, el dirigente indicó en el sitio oficial de la AAT: "Siguen excluidos lugares muy representativos, empezando por el AMBA y muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento no hemos sufrido ningún retroceso a causa del tenis y estamos seguros de que eso no sucederá, por las características de nuestro deporte".

"Hay mucha gente vinculada al tenis que necesita volver a trabajar y clubes que deben reabrir sus puertas. Ojalá las autoridades de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires contemplen los beneficios de habilitar la actividad siguiendo las recomendaciones de nuestro Protocolo. Desde el día uno estamos a disposición para ayudarlos en la toma de la decisión y en su aplicación", expresó.

Con el regreso de la actividad en Santa Cruz, son 20 las provincias en las cuales ya se puede jugar al tenis: en 18 de ellas está permitido en todo su territorio, cada una con diferentes restricciones, en tanto que en las otras 2 en forma parcial.