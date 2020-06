Primera reunión para poner en marcha la Auditoría Externa al Ejecutivo Locales 10 de junio de 2020 Redacción Por Se realizó ayer por la mañana entre los concejales y la secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo. La Ordenanza sería modificada con el objetivo de que el Concejo tenga las facultades de decidir qué auditar.

FOTO PRENSA CONCEJO ENCUENTRO. Los concejales recibieron a Cecilia Gallardo y analizaron la Ordenanza Nº 5097.

En una reunión que se prolongó durante una hora, los concejales analizaron junto a la secretaria de Control y Auditoría, Cecilia Gallardo, la implementación de la Ordenanza N°5097, sobre Auditoría Externa al Departamento Ejecutivo Municipal. El encuentro con la funcionaria fue solicitado por el bloque de Cambiemos, con la idea de avanzar en este proceso que es el primero de este tipo.

La funcionaria explicó que “este año debería implementarse la Ordenanza, pero la emergencia sanitaria modificó el escenario y demoró este tema. Tenemos que considerar que se interrumpieron muchas actividades de la secretaría de Control y Auditoría. Lo que sí quiero aclarar es que tal como está la Ordenanza, hoy se faculta al Ejecutivo a poner en marcha este proceso y es el Ejecutivo el que contrata el servicio de auditoría y no requiere de reglamentación”.

“Hoy tenemos un presupuesto destinado a la Auditoría, de 224.000 pesos. Nuestra idea es por ende hacer un concurso público de precios y que el Concejo pueda participar”, dijo Gallardo.

El concejal Leonardo Viotti señaló que “el Concejo es el que debe definir por dónde empezar, definir los temas a auditar e iniciar el llamado a licitación. Estamos esperando que el Ejecutivo reglamente la Ordenanza”.

Por su parte el justicialista Jorge Muriel indicó que “en ninguna parte dice que el Concejo define qué tema se va a auditar. Aquí claramente hay un gris que debemos verlos entre todos y generar un consenso para modificar la Ordenanza. Sí tenemos la potestad de elegir a los auditores”.

Y agregó: “estamos de acuerdo en la intención de generar la confianza, pero es sabido que muchos pícaros usan esto en la política para causar confusión. Aquí vemos la buena voluntad del Ejecutivo”.

Viotti recordó que cuando se votó la Ordenanza, la idea era auditar todas las cuentas públicas, y que hoy ante un escenario totalmente diferente por la emergencia por Covid-19, los recursos hay que optimizarlos y no es prioridad una auditoría total.

“Todos decimos que queremos hacer un control pero después terminamos haciendo un autocontrol, y no sirve. Por eso es el legislativo el que debe establecer los parámetros, hoy ya existe una auditoría interna. Tendremos que modificar la Ordenanza”.

El concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, explicó que “con otros concejales impulsábamos en su momento el Tribunal de Cuentas y después nos dimos cuenta de que se iba a crear una estructura burocrática que no iba a servir. Lo entendimos a tiempo, más allá de que estuvimos cinco mañanas discutiendo este tema. Comprendimos que la auditoría externa era lo adecuado, porque estuve viendo lo que hacen con el programa Gobierno Abierto, pero allí el Ejecutivo elige que se evalúa. El control de políticas públicas no es lo mismo que la evaluación”.

Por su parte la concejal Alejandra Sagardoy dijo que para resumir y entender la posición de la oposición, “la evaluación de las políticas que hoy se hace, busca evaluar el impacto de los procesos, La auditoría externa pretende controlar las cuentas públicas”.