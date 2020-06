Niegan renuncia de Costamagna como ministro de la Producción Nacionales 10 de junio de 2020 Redacción Por El funcionario rafaelino, que es productor agropecuario, ratificó ayer durante un encuentro con legisladores provinciales que se opone a la expropiación de Vicentín. Por eso anoche cobraron fuerza las versiones sobre su renuncia, que desde el Gobierno descartaron.

FOTO TWITTER LUIS RUBEO COSTAMAGNA. Ayer por la tarde junto a legisladores santafesinos.

Mientras el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, manifestó públicamente su respaldo a la intervención de la empresa Vicentín que resolvió a través de un decreto el presidente, Alberto Fernández, y a la intención de avanzar con su estatización mediante un proyecto de ley, el ministro de la Producción de Santa Fe, el rafaelino Daniel Costamagna reiteró ayer su postura contraria a una expropiación. Este aparente cortocircuito se convirtió en territorio fértil en el que crecieron las versiones sobre la renuncia del funcionario que está en una muy incómoda posición. De todos modos, al menos por ahora desde el Gobierno provincial desmintieron un eventual alejamiento de Costamagna.

"No estoy a favor de la estatización de Vicentín" había asegurado Costamagna en febrero pasado en diálogo con el programa El Cuarto Poder, que se emite por LT10. Así había desestimado la propuesta impulsada por el diputado provincial, Carlos Del Frade.

Ayer, el funcionario se mantuvo en su postura al participar de una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento Legislativo del concurso preventivo de la cerealera, que integran entre otros el mismo Del Frade y el peronista Luis Rubeo, quien publicó una foto del encuentro.

Ante esta disyuntiva, los rumores tomaron forma y si bien por ahora el gobierno provincial salió a desmentirlo, será difícil para Costamagna continuar en términos políticos en su cargo sin coincidir con un asunto tan importante con su jefe político y la mayoría de los dirigentes peronistas.

Según publicó el portal Rosario3, el encuentro convocado por los diputados provinciales fue para conocer la posición del gobierno santafesino sobre el controvertido tema que parece reabrir grietas. En ese marco, el ministro expresó a los legisladores de la comisión que está "en contra de la expropiación" y si bien aclaró que se trata de un "posicionamiento personal" reiteró lo que venía sosteniendo antes del anuncio del lunes.

Incluso la periodista Ivana Fux informó desde Santa Fe en el programa Telenoche Rosario de Canal 3, que Costamagna reconoció que haber evaluado presentar la renuncia luego del anuncio por las diferencias que mantiene sobre la cuestión con el gobernador.

La posición del ministro de la Producción santafesino confirma el revuelo y la sorpresa que la medida causó en el gabinete provincial desde este mismo lunes a la noche, cuando la representación política provincial estuvo afuera de la decisión de intervenir Vicentín como paso previo a la expropiación. No obstante, el presidente Fernández deslizó ayer que el gobernador Perotti estaba al tanto del anuncio. Al dar explicaciones sobre la medida, el jefe de Estado indicó que "nos venía pareciendo que esto podía terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de una de las multinacionales que ya existen". Como eso no le parecía bien a su gobierno porque "significaba que la Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa trasnacionalización", contó que se puso a trabajar con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dado que la empresa nació y está radicada en esa provincia.