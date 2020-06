Se suman más arreglos de pago Deportes 10 de junio de 2020 Redacción Por La dirigencia de la ‘Crema’ acordó con Niz, Mendieta y Protti el dinero que se les debe y ya no continuarán en Alberdi. Se sigue negociando con el resto a los cuales se les termina el contrato el próximo 30.

FOTO ARCHIVO NO SEGUIRÁN. / Se les termina el vínculo y llegaron a un arreglo de pago: Niz, Mendieta y Protti. ¿Con alguno se intentará un retorno...?

En medio del coronavirus resulta complicado pensar demasiado en el mañana cuando todo es regido por el aquí y el ahora. Mucho más cuando aún no se sabe qué sucederá con la definición de los ascensos en la Primera Nacional.

Así y todo, Atlético de Rafaela tiene bien en claro lo que sucederá con el plantel, desde julio próximo. Los 16 contratos que finalizan a fin de este junio no serán renovados, eso ya fue anunciado, y se apostará a afrontar lo que venga con jugadores del club. Así y todo no se descarta que alguno de los que terminan su vínculo en los próximos días pueda recibir alguna oferta para continuar.

Ayer, la dirigencia de la ‘Crema’ confirmó que hubo acuerdo con tres futbolistas más: Alexis Niz, Junior Mendieta e Ijiel Protti. Con todos se llegó a un arreglo para el pago que se les adeuda.

Vale recordar que días atrás ya se habían cerrado las negociaciones con Joaquín Quinteros, Ignacio Liporace y Sergio Rodríguez. Con Nereo Fernández se tiene todo avanzado pero aún el experimentado arquero no firmó los papeles.

Los otros que terminan sus contratos son: Maximiliano Paredes, Franco Racca, Stéfano Brundo, Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Facundo Britos, Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi.