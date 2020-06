Memoria agradecida del Círculo de la Prensa Información General 10 de junio de 2020 Redacción Por Con motivo de conmemorarse este aniversario, la actual comisión directiva del CPR decidió hacer una breve historia, destacando a los pioneros, sus presidentes y los principales logros.

Luego de varios meses de reuniones, durante la asamblea efectuada el 10 de junio de 1940 se designaron los miembros de la primera comisión directiva del Círculo de la Prensa de Rafaela.

La CD quedó formada de la siguiente manera: presidente, presbítero Emiliano Cerdán (párroco de San Rafael), fundador y director del periódico La Cruzada; vicepresidente, David Mazzi, director del diario El Norte; tesorero, Rafael R. Actis, director del diario La Opinión; secretarios, Francisco Pérez Torres, director del diario Castellanos; y Antonio A. Terragni, corresponsal del diario El Litoral.

En las actas iniciales, sus fundadores dejaron constancia del firme propósito que los impulsaba: "es una novel entidad que ha de propender al mejor y mayor desenvolvimiento periodístico en nuestro medio".

Sus finalidades han sido las siguientes: “fomentar entre sus asociados el acercamiento profesional y estrechar vínculos de amistad y consideración; defender los derechos en general de los periodistas asociados (y también los no socios); afianzar el prestigio de la prensa; velar por la libertad de prensa; propender al desarrollo de la cultura pública desde la prensa o por medio de otras manifestaciones”.

Al ser una entidad que debe abogar por el derecho del periodista a informar y de la opinión pública a ser informada con seriedad, se mantiene “prescindente en materia política y religiosa”.

El objetivo fue agrupar y representar a los periodistas de nuestra ciudad y la zona, en un contexto en el que solamente había medios escritos (diarios, periódicos y revistas), no funcionaban radios en Rafaela, y no existían canales de televisión, internet ni tampoco las redes sociales.

Pese a las diferencias que existían entre ellos, hay que destacar a estos forjadores porque entendieron que era más importante luchar por el bien común de los periodistas en general y crear un ámbito que los nucleara, en lugar de privilegiar sus intereses personales.

Con esfuerzo y perseverancia, los iniciadores de la institución y los que siguieron a lo largo de ocho décadas realizaron eventos sociales, culturales y políticos, entre otros, convirtiéndose en un espacio abierto a las inquietudes de la comunidad rafaelina.

Además de la gran tarea desarrollada por los pioneros de la actividad periodística en nuestra ciudad, la mayoría de los periodistas de Rafaela participó (y lo sigue haciendo) en la institución y fue importante el trabajo que llevaron a cabo las personas que ocuparon el cargo de Presidente en los años siguientes acompañados de las comisiones directivas.

Ellos fueron los siguientes (algunos en varios períodos y figura el cargo más alto que ocuparon en los medios): Fernando Lencioni, corresponsal del diario La Nación se Buenos Aires; Marcos Zucchini, corresponsal del diario La Capital de Rosario; Emilio Borda Bossana, director del diario Castellanos; Manuel Guevara, quien tuvo a su cargo la venta de diarios y revistas; Ramón Rossi, director del periódico La Cruzada; Dr. José Antonio Muzzio, propietario y director del diario El Norte; Emilio J. Grande, director del diario La Opinión; Antonio Terragni (director de El Norte y colaboró con La Nación y LT28); Roberto Actis, director del diario La Opinión; reverendo José Tacca, del periódico La Cruzada; Renaldo Actis, director del diario La Opinión; Carlos Beceyro, secretario de Redacción del diario Castellanos y corresponsal del diario El Litoral; Baltazar Jorge, locutor de LT9 Radio Brigadier López de Santa Fe; Roberto Robert, locutor de LT28 Radio Rafaela; Edgardo Peretti, prosecretario del diario La Opinión; Víctor Fux, jefe de Deportes del diario La Opinión y periodista radial; Juan Pablo González, director de la revista Cartel; Elías Sánchez, periodista de FM Colón y Radio Rafaela; Emilio Grande (h.), prosecretario de Redacción del diario La Opinión y colaborador del diario Castellanos; Carlos Soccetti, periodista radial; Sergio Zenklusen, director de la revista Palpitar; y actualmente Carina Ortiz, primera mujer en ocupar el cargo de presidente, periodista televisiva.periodista televisiva (5RTV).

El 7 de junio de 1978 se inauguró un busto a Mariano Moreno construido por el escultor Antonio Terragni en el cantero noroeste frente a la plaza 25 de Mayo, entre las calles Moreno y 25 de Mayo, durante la presidencia de Renaldo Actis.

Entre las numerosas actividades que viene desarrollando el Círculo están el acto del Día del Periodista; comunicados de prensa fijando posición sobre determinados temas; organización de charlas, talleres de capacitación y debates de los candidatos a intendente durante los años electorales; cenas-bailes; entre otros.

En los últimos años fueron firmados convenios con instituciones y comercios para brindar mejores servicios a más de 100 asociados; en 2018 se recuperó la personería jurídica que se había iniciado en 1962 (en la presidencia de Emilio J. Grande) y permitirá nuevas actividades como capacitación, firmar convenios y gestionar fondos estatales y de organismos; se está trabajando en la modificación del actual estatuto que data de 1957 debido a los cambios tecnológicos y las nuevas redes sociales. Otra necesidad es contar con una sede propia porque desde su fundación las reuniones se vienen realizando en distintos locales.

Innumerables fueron los escollos sorteados por la institución: avatares políticos, atentados contra la libertad de prensa, dificultades económicas, falta de compromiso y participación de sus adherentes. Sus ochenta años de existencia son testimonio del compromiso inclaudicable de varias generaciones con los ideales que alimentaron sus predecesores. Actualmente, el Círculo promueve las actividades sobre periodismo, comunicación y cultura, con la aclaración que no es un gremio.

El ejemplo de los visionarios fundadores del Círculo de la Prensa continúa vigente en la memoria institucional agradecida y, sin duda, debe ser un modelo de liderazgo y trabajo que perdure con la vitalidad necesaria. A lo largo de su historia, la entidad no renunció al compromiso de defender la profesión del periodista, en base a la libertad y la verdad, y en la actualidad con los nuevos desafíos comunicacionales.