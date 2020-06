Se inician trabajos en Obras Públicas Región 10 de junio de 2020 Redacción Por Mauro Gilabert, titular comunal dejó trasuntar su gratificación porque las actividades van encaminándose a la normalidad.

TRABAJOS//La actividad en la obra pública comienza a normalizarse.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - En una charla informal mantenida con el titular de la Comuna Mauro Gilabert, nos decía que felizmente la situación comienza a normalizarse. “A pesar que la cuarentena permanece vigente en el país, en la Provincia de Santa Fe y en tantas otras, ya algunas cosas empezaron a regularizarse. En Humberto I particularmente agradecemos a Dios que no hemos tenido casos de COVID-19 y entonces todos estamos esperanzados que en un plazo no muy lejano podamos darle apertura al total de las actividades”.

Es por eso –decía Gilabert- que nosotros estamos retomando muy despacio la agenda que quedó inconclusa allá por el 16 de marzo pasado. Decidimos que el personal comunal retome los trabajos que para aquella fecha eran sólo proyectos. Hoy podemos decir que iniciamos la obra de ripio y cordón cuneta en calle Catamarca “S”. Este es un proyecto de nuestra primera gestión, que estamos culminando y se trata de realizar ripio y cordón cuneta en todas las arterias del ejido urbano que aún tenían tierra, de esa manera trataremos que todo el pueblo tengan tránsito permanente en días de lluvia”. Es una obra de contribución por mejoras donde los vecinos aportan mediante un plan de pago”.



HORARIO DE ATENCIÓN COMUNAL

La Comuna informa que el horario de atención en la sede comunal es de: lunes a viernes, de 7:15 a 12 hs. Seguimos trabajando con las medidas de cuidados y distanciamiento.

Por su parte también informa que el horario comercial, a partir de este lunes 8 es hasta las 20 hs.



RECOLECCION DE RESIDUOS

A partir del día lunes la Comuna ha retomado la recolección diferenciada de residuos. El domingo por la noche deberán sacar sólo lo húmedo y sanitario en bolsas separadas. Si en tu barrio aún no hay recolección diferenciada, igual proponete separarlos. La Comuna está trabajando para poder ampliar el recorrido.