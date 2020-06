Reactivaron obra pública Región 10 de junio de 2020 Redacción Por SAN CRISTOBAL

FOTO EL DEPARTAMENTAL// SERGIO CARDOZO// Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad.

SAN CRISTOBAL. - El Secretario de Obras Públicas Sergio Cardozo recordó que “estuvimos parte del mes marzo, abril y mayo, estuvimos 60 días con muy poca actividad, solamente los servicios de emergencia, control de la ciudad, espacios públicos y el funcionamiento del servicio de agua potable, recolección de residuos. En mayo comenzamos a trabajar tres días a la semana para la limpieza de la ciudad, lunes, miércoles y viernes de 7 a 12 la limpieza de la ciudad y desde el día lunes 8 comenzamos a pleno en todos los sectores”.

La reactivación del personal permitió comenzar a retomar las actividades que quedaron pausadas cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, publicó El Departamental.



Las Obras

-Plaza Rivadavia:

“Estamos en la colocación de 15 nuevas luces LEDS, y la semana que viene comenzaremos con las diagonales de la plaza, hasta el momento se hizo solo el perímetro. Estamos trabajando en pintura, esta semana vamos a empezar, fines de julio queremos terminar el 85% de la plaza finalizada. Iluminación, Juegos, Isla deportiva, esparcimiento”.

-Mantenimiento de calles

“Trabajamos en un Programa de Recuperación de ripios que nos llevará unos 35 días hábiles, dependiendo las condiciones climáticas. El ripio cuando no se trabaja con cierta periodicidad se van haciendo pozos, si no se tapa se llena de agua y genera una complicación mayor.

También se hacen bacheos de asfalto en frío. Todos los hormigones que están rotos le estamos aplicando este proceso que se hace con emulsión y asfalto en frío. Hicimos casi 40 zonas, en dos meses más estaremos finalizando estos trabajos”.

-Calle Belgrano

“Hay una licitación que ya fue adjudicada, y estamos esperando el desembolso del gobierno. Tenemos parada una obra completa: fresado, reclamado y asfalta en caliente completo de la calle, iluminación nueva, tenemos todo un programa de urbanismo. Esta la licitación adjudicada”.

-Calle Ameghino (Barrio Dho)

“Esta es una obra que usualmente nos lleva dos semanas, hace tres meses que estamos sin terminar. Tenemos toda la voluntad y el material, pero hubo cosas que llevaron a que el tiempo se extienda. Paros, pandemia, etc. Esta es una obra que esta dentro de las 22 cuadras previstas en hormigón. Ahora serán 17 cuadras aproximadamente. Para fin de año estimamos tener 5 cuadras finalizadas”.

-Iluminación Barrio Belgrano

“Hay disponibles 20 luces LEDS para Barrio Belgrano, se colocarán en Cochabamba y Juan B Justo y luego terminaremos todo el circuito. Y contamos con 50 luces Leds aportadas por el Senador Felipe Michlig para la ciclovía ubicada sobre la Ruta 13, por el momento no esta previsto mover la ciclovía de lugar, como esta en el proyecto”.