Cuatro años por dóping para Guillermo Bertola Deportes 10 de junio de 2020 Redacción Por El nadador cordobés fue sancionado por haberse hecho una transfusión de sangre previo a la Santa Fe - Coronda de 2018

FOTO ARCHIVO DE LA ALEGRIA A LA DECEPCION./ Bertola, cuando ganó la Santa Fe - Coronda hace más de dos años.

BUENOS AIRES, 10 (NA) - Marcelo Micocci, director de la carrera de aguas abiertas "Santa Fe-Coronda", admitió el dolor que le causó la "trampa deportiva" del nadador cordobés Guillermo Bertola, sancionado por cuatro años de suspensión por doping biológico en 2018, aunque deseó que pueda lo "superar" y volver a competir.

"Nosotros estamos muy dolidos. Porque lo queremos mucho y lo vimos crecer, ya que compite hace muchos años acá. Hacemos un sacrificio muy grande para hacer esta competencia, no solo desde lo organizativo sino también económico para que los nadadores exploten y, que haya estas trampas deportivas, duele. No tenemos super estructuras y conocer esto, es un cachetazo de dolor", reconoció Micocci.

El lunes, la Federación Internacional de Natación (FINA) anunció la suspensión hasta enero de 2024 de Bertola, de 30 años, campeón mundial 2017 y medalla plateada de aguas abiertas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 -presea que perdió-, luego de haberse realizado una transfusión de sangre antes de ganar la "Santa Fe-Coronda" 2018, que no informó a las autoridades pertinentes.

"Tuvo la sanción que corresponde. Guillermo se equivocó y tendrá que pagar por querer tener un mejor rendimiento. Sin dudas es una sanción durísima, pero ojalá la pueda superar y volver a nadar", remarcó Micocci, en declaraciones radiales a "LT10".

De todos modos, el organizador admitió que la FINA no minimiza el maratón de aguas abiertas: "Esto afianza más la importancia del Santa Fe-Coronda, porque quiere decir que la FINA nos presta atención. Nos da la visibilidad necesaria. Nos hace sentir que le importamos".

Por último, Micocci explicó que esperan conocer el procedimiento respecto de la clasificación final de la edición 2018 de la competencia, porque si se le quita la victoria a Bertola, Cecilia Biagioli sería la primera mujer en ganar la "Santa Fe-Coronda".

"Hicimos la consulta en función de esta resolución y por eso vamos a esperar la respuesta. Nunca nos pasó y no queremos cometer errores", cerró.