Más presentaciones del ciclo "La Seguimos en vivo" Sociales 10 de junio de 2020 Redacción Por Con la novedad del retorno de la danza a los escenarios, desde el jueves Rafaela y Venado Tuerto se sumarán a Reconquista, Santa Fe y Rosario con shows en vivo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas. Los espectáculos se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Hasta el fin de semana pasado, el ciclo La Seguimos En Vivo proponía espectáculos de teatro y música en vivo que pueden ser vistos por el sistema de streaming y tienen lugar en distintos espacios culturales de la provincia. Con la presentación de los Elencos del Instituto Superior Provincial de Danza “Isabel Taboga”, esa expresión artística vuelve a escena.

El ciclo forma parte del programa La Seguimos En Casa, creado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe a partir del aislamiento social causado por la pandemia de Covid-19, y permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

En el próximo fin de semana Rafaela y Venado Tuerto se suman a la grilla de shows por streaming de Reconquista, Santa Fe y Rosario.



Reconquista

El jueves 11 a las 21, en la Casa del Bicentenario se presentará M.A.S (Mucha Actitud Superior), banda que se autodefine así: Rock + Reggae + Ska + Punk +Funk + Fusiones, todo siempre desde un mensaje de Mucha Actitud Superior.

La agrupaciòn hoy se consolida en Rosario con Cristian Serrichio en guitarra y voz, Roberto Bianchi en bajo y coros y Federico Striglio en Batería y coros. Este power trío recorre varias provincias con un sonido muy original; M.A.S trae composiciones históricas y nuevas desde las primeras formaciones.

Desde el 2010 esta formación ha realizado más de 300 show en diferentes lugares y escenarios del país en 2012 largan su segundo disco titulado “SI”, y en 2016 se largará su tercer material que se titula “BIEN”.

Los integrantes son: Luis Martínez, en bajo, en reemplazo de Roberto Tito Bianchi; Cristian Serrichio en guitarra, y Sebastián Ayala en batería.



Venado Tuerto

El jueves 11 a las 22 hs en el Centro Cultural Provincial Ideal se presentará el trío folclórico de música instrumental denominado Proyecto Sauzal, que nació –según narran sus creadores– “en un lugarcito llamado «Sauce y Luna», donde la canción y la amistad juegan los viernes a hacerse socias y provocan que la emoción, el recuerdo y el momento compartido se transformen en algo indescriptible, que luego se lleva en el corazón”.

El trío venadense relata: “Primero fueron Mili, en armónica, y Angelito en guitarra, los iniciadores de este atrevimiento. Luego llegó la invitación a Miguel para que aportara algunos ruiditos… Y así el proyecto comenzó a tomar forma. En cierto momento surgió la pregunta «¿Che si esto que hacemos y disfrutamos nos gusta a nosotros… no habrá alguno más al que le guste?». Y bueno… la salida al ruedo… y a sembrar lo que el sentimiento va dictando”.

Lo cierto es que Proyecto Sauzal está integrado por Miguel Lerotich, Ángel Castelli y Miguel Brandoni, en percusión, quienes al unísono rematan: “Algunos tibios aplausos y el afecto de los amigos, hicieron el resto”.



La previa

En esta ocasión, en la previa del streaming se presentará la versión de la Marcha de San Lorenzo realizada por músicos de Venado Tuerto integrantes del Proyecto “Febo Asoma”, que arrancó en marzo 2020, ya bajo pandemia.

Desde el sur de la provincia, desde la hermosa Venado Tuerto, donde Cayetano Alberto Silva creó la mítica Marcha de San Lorenzo a principios del siglo XX, surgió la idea de este proyecto sonoro-compositivo, junto a uno de los músicos más destacados de Argentina: Leo Genovese.

La consigna fue muy sencilla: convocar a los grandes músicos venadenses activos por el mundo y la ciudad y realizar una nueva versión de esa marcha colectiva.

Una sola condición: contar con manufactura artística y producción estrictamente venadense. Y salió esta maravilla para compartir con todas y todos.

Dirección General: Paul Citraro.

Dirección Artística y arreglos: Leo Genovese.

Músicos Invitados: Gustavo Beytelmann; Walter Ríos; Gustavo “Pulga” Luciani; José “Jota” Morelli; Marcelo “Quintino” Cinalli; Juan Chiavassa; Julian “Flaco” Baronio; Sara Tubbia Ryan; Violeta Videla; Ezequiel Fernández; Patricia Ballestrini; Aylen Quiñonez; Daniel Penacino; Stefano Pasquini; Martín Escalada; Massimo Pasquini.

Mezcla, edición de sonido, mastering, conversión de imágenes: Raúl Jensen Moller.

Archivos históricos y registro de Imágenes: Eugenio Chiavassa.

Asistencia técnica en imágenes: “Polo” Donatti.



Rafaela

En tanto, el viernes 12, a las 19, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, será el turno de la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, creada en 2006, y reconocida en la región, donde realiza constantes presentaciones en teatros y milongas, como así también conciertos didácticos en las escuelas.

Desde su creación viene cosechando innumerables elogios y ha compartido escenarios invitada por músicos de la talla de Hugo Marcel, Javier Calamaro, Osvaldo Piro, Soledad Villamil y Rodolfo Montironi, entre otros.

Está compuesta por Germán Domenichini y Emanuel Onisimchuk en bandoneones; Jonatan Santillán y Melania Yossen en violines; María Jimena Algañaraz en viola; Betina Scalenghe en cello; Marcelo Actis en contrabajo, y Claudio Duverne en piano, dirección y arreglos.



Rosario

El viernes 12 de junio a las 22 Degradé se presenta por primera vez en el año en formato banda completa en la Sala de Plataforma Lavardén vía streaming y sin público para todo el mundo con estricto protocolo Covid-19.

El show cuenta con colaboración del público que puede hacer su aporte a los músicos por www.superentrada.com.ar con diferentes medios de pago y sino por CBU (transferencia) 0650030602000056160165. También pueden suscribirse al canal de Youtube de la banda (Degradé Rosario) donde será transmitido el show como así también en el canal del Ministerio de Cultura y en 5RTV, el canal público de la provincia de Santa Fe.

Horarios resto del mundo: México, Perú y Ecuador 20 hs. // Chile y Bolivia 21 hs. // España 03 hs.

Degradé estrenó su discografía hace más de dos décadas, en agosto de 1999, cuando se grabó “Ratitas”, su primer disco de estudio.

El grupo de Nahuel Marquet y Emiliano Cattaneo volvió al ruedo con material fresco de nombre homónimo para el sexto disco. 11 temas nuevos que fueron grabados a fines de 2011.

Durante todo 2018 hicieron presentaciones en Rosario y 2019 lo comenzaron tocando por primera vez en San Carlos de Bariloche como únicos representantes de la provincia de Santa Fe en el Festival Ecológico Culturica junto a Miss Bolivia y artistas de todo el país, Chile y Uruguay.

2019 los encontró festejando los 20 años de su primer dico “Ratitas” en varios shows en Rosario y con un súper festejo en el Galpón de la Música con muchísimos invitados de la ciudad.

En 2020 sólo actuó en un show íntimo en El Born, de Rosario, con capacidad limitada.



Mamita Peyote

El sábado 13, a las 22, también en la Sala de la Plataforma Lavardén, tocará Mamita Peyote, la banda de Rosario que combina sonidos que van del rocksteady al ska, del reggae a la cumbia centroamericana, pasando por el cuarteto, el swing y el gypsy punk. Es un proyecto que nació en 2011 y hoy tiene en su staff a María Eugenia Craviotto Carafa como frontwoman; Carlos Bertolin, director musical; Diego Small, baterista; Alexis Gambacurta, bajista; Javier Díaz, trompetista; Jesús Eroles, saxofonista; Igor Cuervo, trombonista; Juan Sebastián Badaracco, tecladista, y Soledad Gauna como corista. Federico Falco es el operador, Diego de Bruno el fotógrafo de la banda, y Hugo Sanguinetti el iluminador.

Para monetizar el show de Mamita Peyote se sugiere dirigirse al siguiente link:

superticket.com.ar/detalle/MAMITA-PEYOTE-LA-SEGUIMOS-EN-VIVO/



La danza vuelve al escenario

Y como se anticipó más arriba, el domingo 14, a las 22, en el mismo lugar que los anteriores, los Elencos del Instituto Superior Provincial de Danza “Isabel Taboga” subirán a escena y adelantan los 4 proyectos seleccionados para la edición 2020/2021.

Este proyecto institucional, que fomenta el trabajo artístico de maestras y maestros artistas que egresaron de esa institución, cumple en esta edición 10 años de existencia y es ésta una oportunidad única para reafirmar la importancia de la danza como campo de acción colectiva que tiene al encuentro como base fundamental.

El Elenco de Prácticas Escénicas de Danza Folklórica es dirigido por Elizabet Bellini; el de Prácticas Escénicas de Danza Clásica por Lorena Concari; el de Prácticas Escénicas de Expresión Corporal por Renzo Cremona, y el de Prácticas Escénicas de Danza Contemporánea por Cecilia Colombero. La producción ejecutiva está en manos de Imanol Muñoz, y las redes y comunicación a cargo de Sebastián Ripari.

Los elencos dependen de la Subsecretaría de Educación Artística y Desarrollo Socioeducativo a cargo de la actriz y directora Bárbara Zapata.



Santa Fe

El primer show será el viernes 12 a las 21, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo con “Venenoso Flow y Botijas Crew”.

Venenoso Flow nace por el año 2002 y es un proyecto musical que integra la escena del Rap santafesino desde sus comienzos. Impulsado por Cristian Micucci (el Chavo), Venenoso ha ido mutando sus formaciones pero siempre mantuvo la esencia con la que nació: un estilo callejero con letras para el barrio y un recorrido por diferentes estilos que parten desde el rap y pasan por el dancehall, el raggamuffin y la cumbia, entre otros.

Representando siempre a Villa del Parque y Barranquitas, como a todo el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, Venenoso Flow ha recorrido a lo largo de estos años distintos escenarios y compartido fechas con bandas como Butumbaba, Manu Chao, Actitud María Marta , Carballo , Sara Hebe y Axel Krygier , entre muchos otros artistas de diversos géneros.

Botijas Crew se ensambló con Venenoso Flow y distintos artistas locales a través de un evento en Uruguay (Montevideo) que surgió a principios de febrero, donde se compartió diferentes estilos entre ellos rap, dancehall, trap, reggae, funk, etc . Dicha vivencia fortaleció los vinculos entre lxs siguientes artistas Vaf, GogoCLAP, Elian de Alto Vuelo, Bruno Trédici y D.A.M.A FIRE.

Cada artista que conforma Botijas Crew viene de un camino en el género urbano, cuando hablamos de Botijas crew , hablamos de FREESTYLE, BREAK DANCE, DJs , EXPERIENCIAS, CONSTANCIA, Y STREET.



Astro Bonzo

En tanto, el sábado 13, a las 21, en el Centro Cultural Provincial Paco llega “Astro Bonzo”, la banda nacida en la ciudad de Santa Fe en 2007.

El guitarrista Cristian Deicas, “Matt Hungo”, luego de su paso por “La Cruda" y “La Moto”, comenzó a escribir nuevas canciones y a reunir músicos para formar un nuevo grupo; Topo Perren en batería (ex “La Moto” y "Búfalo Blanco"), Ruso Rusillo en bajo, que venía del trío “Peras de Olmo”, y Flaco Ferrero, que cantaba en una banda paranaense de grunge, “Tu Híbrido”.

Trabajaron un par de meses tocando, intercambiando y probando material, hasta conseguir un sonido y mensaje propios. Entonces bautizaron el encuentro como Astro Bonzo, en homenaje al santo patrono de la combustión rockera.

La música del grupo puede representarse como un núcleo de rock directo, con vertientes sonoras y estilísticas, resultado de la mezcla de influencias de rock del mundo y del país, desde los años ´60s. Se presentaron en la región litoral del país comprendida por ciudades como Santa Fe, Paraná, Rafaela y Rosario, principalmente.

Los actuales integrantes de la banda son Alejandro Rubén Giménez, Javier Alejandro Farelli, Nicolás Bordón y Cristian Rubén Deicas.



“Las Esperadoras”

El último show en la capital provincial vendrá de la mano del teatro el domingo 14, a las 21, también en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo cuando se ponga en escena la obra “Las Esperadoras”.

Un adelanto: Yeni y Lidia son dos amigas que comparten todo, pero todo, todo. Se ayudan, se confiesan, se buscan y se aguantan hasta poner la amistad en el grado más alto.

Y esperan… Esperan de distinta manera. Yeni ansiosa, con miedos, con angustia, exagerando hasta la respiración y Lidia con calma, tranquila, con la cancha que le da el haber esperado muchas veces…

Yeni quiere irse, escapar, esconderse y Lidia trata por todos los medios de hacerle entrar en razón. Ambas están esperando… Familia… Primeriza la Yeni y el noveno de la Lidia.

En esta cálida y divertida comedia, las grietas se unen para la risa y el regocijo donde todo está dimensionado desde la farsa y el grotesco, siempre con el mayor de los respetos.

Creada, dirigida e interpretada por Sergio Cangiano y Fernando Belletti quienes con mucha valentía asumen sus personajes.

Un fin de semana más de propuestas artísticas que no sólo apuntan a superar las angustias propias de la pandemia de esta época, sino a que los colectivos artísticos puedan volver a vivir de su trabajo, a partir de su esfuerzo combinado con un Estado presente y en sintonía con los sectores más golpeados por esta inesperada inactividad.