Se canceló Gales

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El Rally de Gales, que debía albergar la penúltima fecha de 2020 y se iba a disputar del 29 de octubre al 1° de noviembre, fue cancelado ayer por sus organizadores a raíz de la pandemia de coronavirus, por lo cual peligra la continuidad de la temporada. El evento con sede en Gales se suma a los de Portugal, Kenia, Finlandia y Nueva Zelanda que fueron cancelados previamente mientras que el Rally de Chile también se suspendió antes de que comenzara la crisis sanitaria.

Ante esta situación, solamente quedan tres fechas en el calendario 2020 del Mundial: el Rally de Turquía, del 24 al 27 de septiembre; el Rally de Alemania, del 15 al 18 de octubre; y el Rally de Japón, del 19 al 22 de noviembre. Además figuran pospuestas las competencias de Italia y Argentina que fueron suspendidas debido a la mencionada pandemia y que aún no se reprogramaron.

Según los reglamentos deportivos, deben ser siete fechas las disputadas para que el campeonato tenga validez, por lo cual habrá que esperar qué sucede en los próximos días ya que el Mundial podría quedar vacante.

El presidente de la firma organizadora del evento, David Richards señaló tras la cancelación del Rally de Gales: "No es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero, en estrecha consulta con nuestro principal socio financiero, el Gobierno galés, es una decisión que lamentablemente nos vemos obligados a tomar a la luz de la actual pandemia mundial de coronavirus". "Como organismo gestor del automovilismo británico, nuestra responsabilidad primordial y nuestra prioridad absoluta siempre es la seguridad de todos los involucrados, ya sean competidores, comisarios, espectadores o los miles de voluntarios que comparten nuestra pasión por este deporte, y les agradecemos a todos su continuo apoyo y entusiasmo en estos tiempos difíciles", expresó.



ACCIDENTE DE NEUVILLE

En la primera prueba programada por el equipo Hyundai después del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, Thierry Neuville protagonizó un accidente en los caminos de Finlandia, cuando perdió el control del Hyundai i20 WRC y volcó.

Tanto el piloto como su navegante, Nicolas Gilsoul, no sufrieron lesiones ni heridas, pero el equipo debió suspender el test que tendrían varios días de duración en principio, del que también iban a participar Ott Tänak y Craig Breen.