Los protocolos que tiene Matías Lammens

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, recibió los protocolos de los diferentes sectores que conducen el deporte motor en el país para establecer una evaluación con el Ministerio de Salud que conduce Ginés González García para definir el sistema para las categorías a nivel nacional. Al mismo tiempo, con realidades diferentes en cuanto a las estadísticas de casos nuevos, varias provincias han autorizado la actividad regional con pruebas libres.

Para autódromos y circuitos: Control de ingreso con personas uniformadas con mameluco 'overol' impermeable (sanitizados a diario), barbijo/cubreboca y máscara reglamentaria; con alcohol en gel, jabón y toallas a disposición, guantes descartables y bolsas plásticas para residuos, entre otros productos de higiene.

Previo a ingresar al autódromo toda persona (empleado o tercero) deberá completar un Formulario Sanitario a modo de declaración jurada sin el cual se prohíbe el acceso. Todos deberán usar cubreboca y a todos se les tomará la temperatura y se podrá hacer también prueba de olfato. Pasarán por un sistema de desinfección manual o del tipo cabina sanitizante.

Ante síntomas de covid-19 se llamará a la autoridad sanitaria de cada municipio.

Dentro del predio se tendrán los espacios sanitizados. Se prohíben saludos de contacto físico de toda índole y compartir el mate; se exige guardar distancia social mínima de 1 metro. No se permite llamar delivery de comidas del exterior del predio.

Se recomienda, al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con el pliegue del codo y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón; asegurarse que los elementos del exterior hayan pasado por el protocolo sanitario. Cada uno colaborará en mantener desinfectada su área de trabajo. Los lugares comunes serán sanitizados reiteradamente cada día a través de pulverizadores con agua clorada según las medidas recomendadas por autoridades sanitarias y ventilados a diario.

Se limita el número de personas que podrán ingresar a baños guardando siempre distancia social recomendada.

Para equipos de competición: Se limitará el número de personas por equipo a 3 o 4 (según se determinen categoría o autódromo), incluyendo en ellas al piloto. No se permitirá ingreso de familiares, sponsors, acompañantes, salvo que estén incluidos dentro del cupo de personas permitidas por auto.

Cada miembro completará previamente el Formulario Sanitario a modo de declaración jurada, sin el cual le estará prohibido el ingreso. Se recomienda a los miembros del Equipo mayores de 65 años no concurrir. Previamente, se fijarán horarios de ingreso y egreso por la puerta que cada autódromo fije y se coordinarán movimientos de vehículos, camiones, casillas rodantes; con el fin de evitar congestiones y minimizar tiempos de carga, descarga y espera.

Se priorizará el pedido de sanitizar y desinfectar todos los elementos que se manipulen y mantenerlos cuidados en los espacios asignados a cada equipo.

Cada equipo tendrá box asignado, que se le entregará desinfectado y sanitizado bajo medidas establecidas en el Protocolo Sanitario. Cuando haya una 'carpa' para el vehículo como lugar de trabajo, se deberán desinfectar y colocar una tarjeta con datos del equipo, día y hora de desinfección y responsable de la misma.

Si hubieran reuniones informativas para pilotos se realizarán por videoconferencia o en un salón previamente sanitizado y ventilado donde todos usarán cubrebocas y deberán higienizarse manos con alcohol en gel y mantendrán la distancia social recomendada con un máximo de personas reunidas estipulado según cada autódromo.

En principio, sólo podrá ingresar un periodista en representación de cada medio, cumpliendo con el control sanitario al ingresar y guardando todas las medidas recomendadas. También deberán completar el Formulario Sanitario y se exhortará a los mayores de 65 años a no asistir.