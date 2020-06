Ponzetti: "la situación de los frigoríficos era crítica, ahora se mantiene estable" Locales 10 de junio de 2020 Redacción Por El secretario general del Sindicato de la Carne de Rafaela analizó la situación del sector, antes de la llegada del coronavirus que tanto afectó a todos y también cómo se ha trabajado en medio de una cuarentena que aún no termina y que ya lleva casi 3 meses desde el inicio de la pandemia.

FOTO ARCHIVO ROBERTO PONZETTI. Secretario general del Sindicato de la Carne de Rafaela. FRIGORIFICOS. Algunos tuvieron que cerrar sus puertas una semana a raíz de la crisis por la llegada del COVID-19.

En el año 1947 se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, con ámbito de actuación en todo el país y ese día se instauró el día del trabajador de la carne. Hoy, 10 de junio se conmemora tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, el día del trabajador de la carne, perteneciendo a una región netamente rural, con productos reconocidos en todo el mundo y valorados en toda la nación.

En esta jornada tan especial para el sector, LA OPINION dialogó ayer con Roberto Ponzetti, secretario general del Sindicato de la Carne de Rafaela, donde comentó la situación del rubro antes del inicio de este histórico aislamiento a raíz de la pandemia del coronavirus como así también la situación actual en medio de una cuarentena de casi 3 meses. "En primer lugar, allá por el mes de marzo, antes del inicio de la pandemia, estábamos en una situación crítica. Es más, muchos de los frigoríficos estaban en procesos preventivos de crisis y en estos momentos, el panorama se está agudizando. En su momento, la parte exportadora estaba bien pero el consumo interno era lo que más estaba afectado. Y a raíz de esta situación, esta pandemia ha sido un detonante porque ha afectado en parte el consumo de carne, sobre todo al principio, pero luego comenzó a venderse bastante. De todos modos, esto generó una transformación en el sistema de trabajo para los empleados. En este sentido, se tuvieron que elegir los equipos para que se pueda trabajar mejor y mantener las distancias obligatorias. Prácticamente, se tuvo que utilizar un nuevo régimen de trabajo para cuidar a cada empleado y también a su familia", comentó el dirigente en el inicio de la charla, agregando luego que "lamentablemente, uno no ve que los costos se fueron un poco más arriba, porque antes, donde trabajaban 3, ahora trabajan 4 (2 y 2), entonces se nota un trabajo distinto. Esta situación hace que se recapaciten algunas cuestiones a la hora de trabajar. Igualmente, este tema es bastante complicado.

En cuanto a la mantención de los puestos de trabajo, Ponzetti sostuvo que "en su momento, hubo frigoríficos que tuvieron que tomar la decisión de parar una semana, licenciando a los trabajadores y tomar esos días como vacaciones. Pero el parate, que sucedió hace unas 3 semanas, fue de una semana y se recuperó todo de nuevo. Ahora la situación es distinta y estamos todos a la expectativa de que esto mejore para todos los rubros. Está claro que el dinero no alcanza y que todos los trabajadores han perdido poder adquisitivo, y nosotros no somos la excepción. Estamos en una época donde las ventas de carne, históricamente, decae un poquito, pero la situación es estable todavía".

Y sobre los sueldos, expuso que "hemos arreglado una paritaria por 3 meses, con un 6% para este mes de junio, otros 6% para julio y 5% del mes de mayo, o se, un total de 17%. Afortunadamente, los pagos están al día, no ha habido problemas con este tema, y se ha trabajo bastante bien en materia de salarios, se ha pagado todo en tiempo y forma.

Más allá de que el panorama económico de la ciudad no es el mejor, al igual que el resto de la provincia y el país, los rafaelinos nunca han dejado de consumir carne más allá de alguna caída en cuento a las ventas. "Indudablemente. Y ahora que se permiten las reuniones familiares, mucho más, ya que el asado seguramente debe ser uno de los menú especial para esta clase de encuentros de 10 personas como máximo. Eso también le vino muy bien al sector", respondió Ponzetti.

El gremio tiene actualmente unos 1.000 afiliados y en la ciudad y región hay 4 frigoríficos importantes, siendo Rafaela Alimento y Sodecar los de mayor renombre. Sobre qué espera en el futuro luego de que pandemia finalice, Ponzetti respondió que "tenemos una visualización optimista, sobre todo en materia de exportaciones, ya que China es uno de los principales consumidores de nuestra carne. Esto se ha parado en su momento y ha afectado mucho al sector. Pero el problema es el bolsillo de la gente, ya que cuando tiene plata consume". Y sobre las medidas que tomaron en su momento los gobiernos provinciales y nacionales, opinó que "fueron acertadas, ya que había que decidir entre ganar plata o salvar la vida de nuestros viejos, por decir un ejemplo. Como país, nosotros siempre fuimos muy familieros y me parece correcto que se haya determinado cuidar a las partes más vulnerables. Nosotros mismos estamos tomando conciencia de todo eso y también la ciudad lo ha visto así. Y esperemos que sigamos así y que no tengamos que lamentar nada grave".



SIN CASOS

Al preguntarle si algún trabajador de la carne de la jurisdicción a la cuál representa se vio afectado por el COVID-19, Ponzetti mencionó que "en el sector, todavía ningún trabajador se contagió de coronavirus. En este sentido, se ha trabajado de forma conjunta con todos los frigoríficos para que eso no suceda y se está realizando un trabajo sanitario, respetando siempre los protocolos de seguridad. Y en caso de que se dé, tenemos una forma de aislación para cierto sector, sacándolo de servicio como para que el frigorífico siga trabajando normalmente. Igualmente, el tema está visualizado".



"RESPONSABILIDAD"

Para finalizar, a manera de mensaje para todos los trabajadores del sector en este día tan particular, Ponzetti cerró la charla diciendo "que nos cuidemos, más que nada, que seamos responsables, que a medida que nos cuidemos vamos a estar salvando a nuestras familias. Seguramente, el año próximo, a esta fecha, nos juntaremos a celebrar con los agasajos y con todas esas cosas que este año, lamentablemente, no podemos llevar a cabo. Les mando un feliz día a todos los trabajadores de la carne, ya que son el motor principal para que todo esto funcione".