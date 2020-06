Siguen volviendo los deportes con protocolos Deportes 10 de junio de 2020 Redacción Por Los clubes tratan de ir volviendo a la normalidad poco a poco en Rafaela. Arrancaron el golf en el Jockey, atletismo en CRAS y hockey en 9 de Julio.

FOTO HOCKEY 9 DE JULIO PRIMER DIA./ Actividades individuales de un deporte colectivo.

La apertura para los deportes desde la Provincia va permitiendo que las instituciones tengan otra vez actividad como hacía tres meses no se registraba, debido a la pandemia del coronavirus. Con el aval desde el municipio con los respectivos protocolos, se siguen sumando disciplinas para este regreso, por ahora de manera reducida por la franja de edad permitida (16 a 60 años), y recordando que es de 7 a 19 horas de lunes a viernes.

Ayer la novedad estuvo en el sentido que una disciplina colectiva pudo empezar a entrenar. El hockey, a través del club 9 de Julio, retomó las actividades presenciales en nuestra ciudad. En la tarde de este martes, el entrenador Miguel «Champy» Dominino mostró su satisfacción, mencionando además que «9 de Julio es el primer club del país en reiniciar los entrenamientos», bajo los protocolos aprobados.

El DT manifestó que «la sensación es de mucha felicidad, teníamos muchas ganas de volver a entrenar. Por suerte gracias a la Municipalidad, a Deportes de la Provincia, a la Provincia que hizo un enorme esfuerzo, a Rodolfo Ortiz de Guinea con la FOSH, y a toda la gente de 9 de Julio, y las chicas que saben los protocolos que tenemos que hacer y cumplir, pudimos volver a la actividad después de 90 días. Terminamos el Regional donde logramos el ascenso y no habíamos tenido mas hockey. Hoy volvimos a ser felices».

El diagrama de entrenamientos es para damas y caballeros, de manera reducida, en el espacio sintético de 25 yardas que fue inaugurado en marzo. «Son grupos que no superen las 10 jugadoras, en turnos que no vayan más allá de los 45 minutos. En el medio va a haber media hora para poder higienizar y desinfectar, para volver a desarrollar la actividad».



EL GOLF, COMO UN SABADO

En el Jockey Club los socios aficionados al golf disfrutaron de una tarde ideal para el regreso de este deporte. De acuerdo a lo permitido por el protocolo se fueron disponiendo salidas pre-establecidas durante varias horas, mostrando un panorama que solía verse solamente los sábados para los torneos tradicionales.



TAMBIEN EN CRAS

En cuanto al atletismo, el Club Rafaelino en Av. Italia 781 tuvo sus primeros entrenamientos también por grupos, en este caso con los atletas que entrena Ariel Magallanes, mientras que esta semana también se acoplará el grupo de Leandro Bonamino.

Como es prioridad en prácticamente todos los entrenadores y disciplinas, los movimientos no son muy intensos ya que se apunta a no arriesgar lesiones dada la falta de ritmo fuerte que motivó el parate por la pandemia.