Analizan propuestas para la rehabilitación progresiva de actividades culturales Locales 10 de junio de 2020 Redacción Por Se trata de un conjunto de protocolos propuestos por distintas actividades del ámbito artístico y cultural locales que fueron elevados ante el Comité de Crisis por el secretario de Cultura Claudio Stepffer.

El secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Stepffer, presentó al Comité de Emergencia del Departamento Castellanos una propuesta de trabajo conjunto con miras a considerar habilitaciones paulatinas de actividades artísticas y culturales, en el marco de lo que permiten las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la evolución de la pandemia de COVID-19. La presentación se hizo a través de la concejal Brenda Vimo, que como médica integra dicho comité, presidido por el senador departamental Alcides Calvo.

“Estamos recibiendo en la Secretaría inquietudes y propuestas de protocolos de diferentes agrupaciones, para ir retomando de a poco algunas actividades artísticas y culturales, siempre poniendo a la salud en primer lugar”, manifestó Stepffer.

En tal sentido, el funcionario remarcó la situación de las academias de danzas y los talleres de teatro, que ante la apertura reciente de gimnasios y espacios afines, también podrían ser permitidas próximamente, guardando siempre un protocolo estricto para cuidar a la ciudadanía.

“Es un gran logro de todos haber llegado a la fase 4 en la provincia, lo debemos a la responsabilidad de las autoridades políticas y sanitarias provinciales y locales que están a la altura de las circunstancias y al compromiso de la comunidad que viene acatando las normas, pero sabemos que la mayor circulación de personas nos obliga a ser mucho más cuidadosos, para no tener que retroceder, como lamentablemente sucedió en otras localidades”, remarcó el secretario. “Estamos constantemente observando esa posibilidad, porque no podemos suponer bajo ningún punto de vista que lo peor ya pasó y que la pandemia ya fue superada; queda aún un largo camino hasta la nueva normalidad, por lo que es necesario ir avanzando con cautela”, agregó.

La propuesta elevada al Comité incluye también que se comiencen a considerar protocolos para pequeñas actuaciones en bares, que han sido recientemente habilitados, siempre maximizando la prevención en salud de artistas, clientes y personal del lugar, como así también la habilitación condicionada de ensayos.

“Hemos mantenido reuniones por Zoom con artesanos, que también plantean la necesidad de comenzar a analizar diferentes alternativas con miras a un retorno a la actividad, pero para ello dependemos de lo que las autoridades sanitarias provinciales y locales determinen, y nos atendremos a eso”, sostuvo Stepffer. “Antes de dar cada paso y cada decisión debemos observar el todo, el impacto en la comunidad”, indicó.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que comenzarán a realizarse reuniones con referentes artísticos de otras disciplinas con la misma intención. “Y es un tema que también debemos comenzar a tratar en la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura”, agregó.

La propuesta elevada al Comité contempla también iniciativas de protocolo para la habilitación de muestras en galerías de arte y pequeños espectáculos al aire libre, entre otras. “Esto no significa que de la noche a la mañana podamos hacerlo todo eso, pero consideramos necesario comenzar a evaluar alternativas que, de no haber retrocesos en la situación sanitaria, podrían ir implementándose de a poco; por esto estamos en contacto constante con el Ministerio de Cultura de Santa Fe”, señaló.

“Mientras tanto, todo lo que podemos realizar virtualmente, lo estamos haciendo: muestras virtuales en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, tutoriales y clases virtuales desde el Liceo Municipal “Miguel Flores”, ensayos a distancia de nuestras agrupaciones musicales, entre otras”, puntualizó.