Encuentro por cupo de viviendas para discapacitados y trasplantados Locales 10 de junio de 2020 Redacción Por Los concejales, luego de concretar la reunión por el tema de la Auditoría Externa, recibieron a funcionarios del IMV y de la secretaría de Desarrollo Humano, para analizar un proyecto de Ordenanza sobre cupo de viviendas para ese sector de la población.

FOTO PRENSA CONCEJO DEBATE. También se analizó cómo se otorgarán algunos planes de viviendas en la ciudad.

También este martes, los Concejales recibieron a la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; al coordinador Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Arq. Marcelo Riberi y funcionarios municipales de esas áreas de gobierno; para analizar el proyecto de Ordenanza, referido al cupo de viviendas para personas discapacitadas o trasplantadas y que fuera impulsado en conjunto por Lisandro Mársico y Miguel Destéfanis.

Sucede que existe la necesidad tanto por parte del Ejecutivo como del Cuerpo Legislativo, de establecer criterios a la hora de determinar cómo otorgar cupos en los planes de vivienda que lleva a cabo la ciudad.

Miriam Villafañe explicó que “nosotros creemos que más que pensar en cuál es el cupo para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera en un plan habitacional municipal, debemos pensar en un tratamiento integral de cada caso en particular, porque lo que intentamos es no ser injustos a la hora de otorgarle una vivienda a estas personas”.

“Nos ponemos a disposición para revisar el articulado de ese proyecto de Ordenanza, sabiendo que hay comisiones específicas como lo son la de vivienda y discapacidad, que pueden aportar mucho contenido, experiencia y conocimiento, para un tema tan sensible. Por supuesto es bueno darle un tratamiento a lo que los concejales plantearon, pero no en los términos que lo hicieron”, dijo la secretaria de Desarrollo Humano.

Finalmente se acordó que algunas de las modificaciones al Proyecto de Ordenanza, sean introducidas en el propio texto al momento de votarla.