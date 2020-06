"Estuve cerca de Boca antes de venir a Europa"

Ignacio Pussetto llegó a la Premier League a principios de año y, si bien el parate por la pandemia de coronavirus frenó su adaptación, pelea por ganarse un lugar en Watford. Antes, tuvo un año y medio de buen rendimiento en Udinese, pero lo cierto es que antes de llegar a Italia estuvo a punto de pasar por un gigante del fútbol argentino, tal como contara en TyC Sports.

"Cuando estuve cerca de llegar a Boca fue cuando me vine a Europa (2018). En ese momento habían hablado con el club y se habían comunicado con mi representante, pero la oferta no fue la que quería Huracán y se terminó dando mi llegada a Udinese", reconoció el futbolista de 24 años. En aquel momento, Guillermo Barros Schelotto buscaba un extremo derecho y luego de que se frustrara este pase, el que llegó al Xeneize fue Sebastián Villa.

De todos modos, Pussetto, surgido en Atlético de Rafaela, no se lamenta y disfruta de su presente, que lo tiene a la espera de la reanudación de la mejor liga del mundo, que será en 10 días. "Me tocó jugar en la italiana, que es una gran liga, muy competitiva pero desde que puse un pie en Inglaterra me di cuenta que esta liga es la mejor que me ha tocado jugar. Los equipos son muy parejos, el ritmo y la intensidad que se maneja en los partidos es muy alta", manifestó.

Lo cierto es que Watford necesita sumar la mayor cantidad de puntos para mantener la categoría, y Nacho es consciente de ello. "Lo hablamos entre nosotros. Son nueve finales, es un minitorneo el que vamos a jugar porque tenemos por delante muchos partidos en poco tiempo y vamos a necesitar de todo el plantel para poder rendir de la mejor manera. Estamos trabajando muy bien, ojalá podamos arrancar con el pie derecho y lograr el objetivo de mantener la categoría", afirmó en el noticiero de TyC Sports.