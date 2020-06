Jugador de Sacachispas positivo de coronavirus Deportes 10 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El defensor de Sacachispas Mariano Klaus se convirtió ayer en el octavo jugador del fútbol argentino que dio positivo por coronavirus y se encuentra aislado en un hotel del barrio porteño de San Telmo.

La noticia fue confirmada este martes por el club que indicó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter: "Informamos que Mariano Klaus, jugador de Saca, dio positivo de Covid19 y se encuentra bien de salud, cumpliendo el aislamiento en un hotel dispuesto para ese fin junto a familiares".

"Su papá el ´Polaco´, que es nuestro utilero, se realizó el test, quedando a la espera del resultado. Le deseamos una pronta recuperación a Mariano y a su familia", manifestó la entidad del barrio de Villa Soldati.

Además Sacachispas explicó en la mencionada red social: "También en relación a las noticias que se difundieron, nuestro presidente Roberto Larrosa, no se encuentra aislado ni se realizó el test como se mencionó en algunos medios".

El futbolista se encuentra en buen estado general de salud y se realizó el test a pesar de no tener síntomas porque su madre y su hermana habían contraído la enfermedad.

Según reveló el presidente Larrosa, el contagio se dio a partir de que su hermana -que trabaja en el sistema de salud- compartió mate con su madre, que luego lo hizo con el futbolista.

"Mariano se hizo el hisopado porque había tomado mate con la madre y la madre obviamente había tomado mate con la hermana.

La mamá no tiene síntomas, Mariano tampoco, yo tampoco pero la hermana de él si los mostró", aseguró en declaraciones al portal "Doble Amarilla".

Klaus, de 26 años, es el octavo jugador en dar positivo por coronavirus en el fútbol argentino ya que antes se habían confirmado los casos de: Camila Godoy de River, Stephanie Rea de Excursionistas, Thiago Taborda, juvenil de la Novena División de Racing, Daniel Elkin, jefe del departamento médico de Sportivo Belgrano, y Agustín Cardozo, de Tigre.