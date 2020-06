Habilitan nuevas actividades Locales 10 de junio de 2020 Redacción Por BIBLIOTECAS Y MUSEOS

En el marco de la adhesión al decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/20, el gobierno de la provincia de Santa Fe habilitó la apertura de museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica; y la realización de celebraciones religiosas con concurrencia simultánea de hasta diez personas, independientemente de la superficie.

Con respecto a la apertura al público de los museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica dependientes de la Provincia, el decreto N° 489 especifica que deberán cumplir el Protocolo de Prevención General para la Administración Pública Provincial, y además otorgar turnos previos; y garantizar una presencia simultánea de no más de diez personas.

En tanto, la apertura de los museos y bibliotecas que no dependan de la Provincia, sean públicos estatales o privados, será dispuesta previa presentación y aprobación de los protocolos correspondientes por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En tanto, las autoridades municipales y comunales podrán presentar para su aprobación por los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Salud, protocolos de actividades particulares, cuyos participantes no se encuentren nucleados o agrupados en asociaciones civiles, sindicales o empresarias.

Asimismo, en concurrencia con las autoridades provinciales competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de los protocolos; y quedan facultadas a disponer mayores restricciones respecto a los días, horarios, requisitos y modalidades particulares en sus distritos, para el desarrollo de las actividades referidas.



OBRAS PARTICULARES

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, emitió una resolución en la que establece que las obras particulares de hasta 10 personas deberán contar únicamente con la autorización municipal correspondiente para poder funcionar. Aquellas que excedan ese número tendrán que solicitar un permiso a la cartera laboral de la provincia a través del siguiente formulario: https://aswe.santafe.gov.ar/formulario_excepcion_covid19. Por otra parte, la normativa estipula que los municipios y comunas deberán informar diariamente a la provincia sobre las autorizaciones otorgadas a las obras con más de diez trabajadores a través de un formulario que puede completarse de manera virtual mediante el siguiente enlace: https://aswe.santafe.gov.ar/formulario_excepcion_covid19. Desde el Gobierno de Santa Fe recordaron que continua vigente la obligatoriedad de la implementación y cumplimiento de los protocolos por el Covid – 19 siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación del virus en los ámbitos laborales.