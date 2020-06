Anses Rafaela se sumó a la atención al público Suplemento Jubilados 10 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La ANSeS argentina sumó a Rafaela a la atención al público, en el marco de las condiciones de protocolo ante la Pandemia de Covid-19.

La ANSeS informó días atrás que ya se encuentran abiertas oficinas en la provincia de Santa Fe, con una limitación de acceso a las personas para evitar circulación en los edificios y, así, garantizar el protocolo sanitario.

Por el momento las delegaciones atienden gestiones que estaban pendientes antes de la cuarentena y se trabaja en cada localidad la reasignación de turnos.

No hay atención sin turno previo.

En Rafaela, la UDAI Rafaela, se encuentra ubicada en Bulevar Lehmann 539.



SUMAN TRÁMITES A

ATENCION VIRTUAL

A través de la Resolución 192/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSeS amplió sus trámites virtuales.

Ahora se pueden gestionar vía web también: Jubilaciones Ordinarias, Pensiones Directas con servicios de carácter ordinario, Pensiones Derivadas y Prestación por Desempleo.

Estos nuevos trámites se suman a los que ya se podían realizar por este medio: Asignación Familiar por Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social, Activación de Beneficio Previsional (rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión), el reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión y el inicio de Asignación por Maternidad.

Además, a través de esta plataforma el organismo brinda asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, Subsidio de Contención Familiar, actualización de datos personales o del grupo familiar, Asignaciones Universales y Familiares por Hijo, por Nacimiento y Adopción, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos y Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes.

La modalidad de Atención Virtual funciona de 0 a 20 horas y se reciben hasta 60.000 trámites diarios.

Es importante mantener actualizados los datos de contacto, porque la ANSeS responde las consultas a través del correo electrónico.