Arrancó una semana distinta, con el regreso parcial de actividad deportiva Deportes 09 de junio de 2020 Redacción Por

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION RUNNER./ Corriendo en la Ciclovía bajo un sol espectacular. ATLETA./ Araceli Mondino mostró su alegría por la vuelta. TENISTAS./ Federico Zeiter y Marco Kalbermatten. EQUITACION./ Sebastián Perotti en el Hípico.

(D.G.)- Una vuelta paulatina se dio este lunes de las prácticas deportivas en el ámbito de la ciudad de Rafaela, de acuerdo a lo dispuesto el viernes pasado por el Decreto N°474 de la provincia, autorizando los deportes individuales y que no impliquen contacto físico.

En la hora de la siesta, algo natural teniendo en cuenta que se trataba de un día laborable, comenzó a notarse actividad en algunos clubes, que empezaron de tal modo a abrir sus puertas luego de casi tres meses. El tenis fue uno de los deportes que en mayor medida generó actividad, de acuerdo a su protocolo específico, que implica fundamentalmente poder jugar sólo en la modalidad de singles.

"Después de tanto tiempo de estar encerrado, con pocas opciones para mantener la forma ya que no se podían abrir gimnasios ni canchas de tenis, es una alegría enorme poder volver", señaló Federico Zeiter, uno de los juveniles destacados de nuestra ciudad que fue pelotear un rato en las canchas de Atlético Rafaela junto a Marco Kalbermatten, que también forma parte de los circuitos juveniles.

En el Club Ciclista de Rafaela no hubo tanto movimiento en lo ciclístico, ya que los pedalistas -fundamentalmente quienes toman la disciplina de modo recreativo- en su mayor parte se inclinaron por salir a los alrededores de Rafaela, mientras se ultiman los detalles del protocolo. Pero allí pudimos encontrar a la atleta Araceli Mondino, que junto a su padre Ceferino comenzó a moverse al aire libre.

"La verdad que después de todo el tiempo que estuvimos encerrados, sin poder hacer nada, está bueno poder volver a retomar un poco la normalidad, por así decirlo", mencionó una de las mejores vallistas de nuestro país a nivel juvenil.

Entre otras pautas, recordemos que el Decreto estableció que la práctica deportiva está autorizada para personas a partir de los 16 años y hasta los 60, y en el horario de 7 a 19 horas. Por este motivo otros clubes están tratando de acomodar los horarios y gestionando alguna flexibilización.



EL CASO DEL GOLF

En el Jockey Club de Rafaela la actividad golfística empezará este martes y trascendió que se realizaron gestiones para permitir que se pueda ampliar la edad permitida, toda vez que gran parte de los socios que pratican esta disciplina tienen más de 60 años.

El Club informó en detalle el protocolo a seguir, no sólo en golf sino también en tenis y saltos hípicos: - Cumplimentar la toma de temperatura y registro al ingresar al club en la administración (planta baja del Club House).

- Respetar los horarios autorizados (7 a 19 horas).

- Solicitar turno previo para realizar actividad deportiva.

- No efectuar reuniones previas o posteriores a la práctica.

- Contar con elementos individuales de higiene, hidratación, cumplimentando las medidas de distanciamiento personal y el uso obligatorio de manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón al momento de desplazarse hacia y en las instalaciones.

En tenis y saltos hípicos ayer ya hubo actividad. Un dato específico en la equitación, es que solamente pueden estar dos binomios a la vez en la pista principal, más allá de sus generosas dimensiones.



DE A POCO EL RUNNING

El running era una de las actividades más esperadas. La zona de la ciclovía en horas de la siesta no tuvo muchas personas corriendo, aún en una jornada casi ideal, acotando que hay un pedido hacia los grupos de esta disciplina para que no haya agrupamientos. Por tal motivo es factible que se dispersen un poco los runners en distintos espacios públicos.



ORGANIZANDOSE

El Decreto especifica que en los deportes colectivos se puede entrenar de manera individual, conforme los protocolos específicos para cada disciplina, complementarios a los establecidos para las instalaciones, que presenten al efecto las asociaciones o entidades, y que cuenten con la aprobación de la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En tal sentido en los próximos días podrían implementarse organigramas para disciplinas como básquet, voley, hockey o el fútbol mismo, aunque esta última está un poco más bajo la lupa.

También recordemos que ya se habilitó el automovilismo para pruebas en nuestra provincia, sin acompañante.