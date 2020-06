Reunión para avanzar en la Auditoría Externa al Ejecutivo Locales 09 de junio de 2020 Redacción Por Hoy a las 9 horas se concretará en el Concejo un encuentro entre los concejales y la Secretaría de Auditoría, Cecilia Gallardo y el Jefe de Gabinete, Marcos Corach.

FOTO ARCHIVO SESION. Los concejales rafaelinos volverán a encontrarse este martes.

Este martes a las 9 se llevará a cabo una reunión entre los ediles y el Jefe de Gabinete, Marcos Corach y la Secretaría de Auditoría, Cecilia Gallardo, para avanzar con la puesta en marcha de la Auditoría Externa votada el año pasado por Ordenanza 5097.

“Tenemos una Ordenanza en la ciudad de Rafaela que exige hacer una auditoría externa sobre el Ejecutivo Municipal ya que todavía no se ha implementado y esta sería la primera reunión para avanzar con la particularidades y las cuestiones más específicas de esta auditoría. Después en base a este trabajo, el Concejo irá continuando con las acciones pertinentes para lograr esto en el transcurso de un año muy difícil, y por eso quizás viene un poco más lento de lo previsto”, señaló el presidente del Concejo, Germán Bottero.

El concejal dijo que aún no se ha definido que se va a auditar , y usando el sentido común entiende que no serán todas las cuentas públicas es una cuestión muy grande, “es mucho dinero, mucho tiempo. Obviamente sería lo ideal y creo que vamos a hacer lo posible por ser lo más abarcativos, y precisamente para avanzar vamos a escuchar a los concejales y a los funcionarios para ver cuáles van a ser la prioridades y cuáles son los lugares que entiende el Concejo son más sensibles”, indicó.

Bottero manifestó que “si bien yo no participé de la sanción, sí participé en mi paso anterior por el Concejo Municipal en un fuerte pedido por generar espacios de control. Hablamos en un momento del Tribunal de Cuentas copiando modelos de otras localidades y luego surge el tema de la auditoría”.

Y agregó: “son todas estas cuestiones que quizás no existían y comienzan a hacerse necesarias, son procesos que llevan su tiempo, que llevan su convencimiento e insisto en anteriores mandatos me tocó plantearlo, proponerlo pero nunca salió votado. No estaban dadas las condiciones, el justicialismo tenía mayoría en aquel momento y no era una ordenanza que el interesara sacar”.

“Las cosas cambiaron, una composición distinta del Concejo le dio la posibilidad al Cuerpo Legislativo de avanzar y de pedir por auditorías externas al Ejecutivo y ahora como presidente me toca conducir este proceso. La satisfacción y toda la expectativa de ver cómo lo vamos a implementar en cuestiones que son novedosas”, dijo el radical.

El presidente del Concejo señaló que “siempre decimos que el Ejecutivo Municipal maneja una cantidad de recursos muy importantes, es el empleador más grande de la ciudad, es la empresa más grande de Rafaela, quien maneja un presupuesto importantísimo. En la auditoría y en el control externo está la tranquilidad de todos y fundamentalmente del intendente y de toda su gente de confianza, porque eso refleja si las cosas se hicieron bien y en todo caso si habría alguna cosa que no es correcta se propondrá un plan de mejoras”, finalizó.



REUNION DE COMISION

Ayer por la mañana se desarrolló la habitual reunión de comisión donde se trataron diferentes temas y se dieron despacho a los siguientes proyectos: proyecto de resolución impulsado por Marta Pascual, sobre el rechazo al Decreto Nro. 230/20, dictado por el gobierno nacional disponiendo el aumento de los derechos de exportación para la soja y sus subproductos; e instar al mismo a dejar sin efecto la medida adoptada. Otro proyecto de Ordenanza fue presentado de manera conjunta, por los concejales Juan Senn y Alejandra Sagardoy sobre regular los requisitos y condiciones que deberán cumplimentar los carribares/food trucks para la elaboración o comercialización de alimentos o bebidas dentro del ejido urbano de la Ciudad de Rafaela. También el próximo jueves se votará una declaración repudiando a las actividades de espionaje ilegal, presentado por Jorge Muriel. A su vez el concejal Juan Senn respaldará un proyecto de Ordenanza referido a una campaña de difusión sobre los derechos de personas inquilinas.

Finalmente se tratará un proyecto para hacer una modificación presupuestaria.