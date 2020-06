La pelota lo hizo leyenda, la bicicleta lo transformó en mito

Si uno no supiese las edades de los protagonistas y sus historias, apelaría al facilismo de apreciar cómo Diego Maradona le firma un autógrafo en una camiseta a un anciano. Pero no es una imagen común; hay satisfacción en el ídolo y toda la alegría de un chico en el hombre.

El ídolo le entrega su testimonio al único que considera más grande que todos sus egos. El otro, se regocija porque tiene una camiseta del "10". Diego está feliz. Tomás Felipe Carlovich sonríe. Uno es leyenda viva; y el otro también, sólo que el Trinche no sabe que en poco tiempo se transformará en un mito, aunque para ello deba cruzar un puente que no tiene retorno.

Quien esto firma no deja de admirar esa imagen. ¿Cómo titular este encuentro? No hay manera. Sólo hay que pensar en la pelota, esa amante que ambos comparten, aunque los tiempos sean diferentes, aunque las realidades difieran. Es un hecho que no necesita presentaciones, porque todos se conocen. Curioso, el último regalo que recibió el alma de pibe bueno del rosarino se lo brindó otro pibe, que no sabemos si alguna vez fue feliz, pero que por estos tiempos emociona a todos, aún a sus detractores.

Diego Armando firma una camiseta en las puertas del cielo. Pero no lo sabe.

Los rosarinos tienen una manía que suele repetirse casi como un hábito difícil de entender: ellos no cuentan la historia; la escriben, la arman, la viven y la padecen o disfrutan.

Por allí uno se pone a mencionar a César Luis Menotti, a Roberto Fontanarrosa, a Fito Páez, a Alberto Olmedo y hasta a un tal Ernesto Guevara, por citar algunos; y no hace falta ser admirador de alguno de estos personajes, sino -simplemente- advertirlos en su magnitud, que suele ser inmensa, más allá de preferencias.

En lo futbolístico, hasta tienen sus costados: los de Central exponen a Aldo Pedro Poy, y agregan a Mario Kempes como propio. Los de Newell's anotan a Marcelo Bielsa o al Tata Martino y mejoran acciones con el paso de Diego Armando.

No hay forma en Rosario de ser neutral, salvo -claro está- que se tenga alguna preferencia por Argentino o Central Córdoba. Allí, la pelea (que es notablemente áspera aún en escenas familiares) se torna una tregua, un momento de tolerancia.

Carlovich es de Central Córdoba, el tercer anillo de la pasión rosarina y, salvo algunas veces que jugó con la de Central, la otra divisa que se puso en su mejor momento fue la de Colón. Todo pasión.



...Y UN DIA, SE

ABRIO EL CIELO

Mi amigo Néstor Clivati tuvo una acertada visión de la partida del Trinche. Citó a la bicicleta del Pocho Lopretti como unión de tragedias, todo en medio de algo que fue asesinato (en los dos casos), pero que abrió las puertas a un camino a la gloria eterna. Para ambos.

Es difícil abstraerse de la imagen de ese Pocho que dejó su vida por proteger a los pibes que estaban comiendo y relacionarla con este Trinche; un anciano indefenso que bebía los vientos de sus largos setenta abriles en su modesta bicicleta, que ya tenía alas, pero pocos lo advertían. Aunque muchos aseguren que conocen destinos, es difícil encontrar algún ranking que ordene los que entran al cielo.

Carlovich la dejaba chiquita a la pelota, a su amante, a la razón de su vida. Muchos, que tocan de oído, se quedaron con su partido ante la selección impresentable de Cap y Varacka en el '74. Se quedan cortos. El hombre era un apasionado de celebrar la liturgia de la pelota en cada movimiento, en cada toque, en cada amague. No sería profano asegurar que comulgaba con el estilo lírico de los que viven libres, más allá del dinero.

No importará ahora que vengan los puristas a juzgar al hombre y a enumerar sus defectos. Tendrían que haberlo ayudado cuando necesitaba. Por más lágrimas que regaran el césped en cuarentena del "Gabino Sosa", ya no hay retorno para lo material.

El Trinche juega en el lugar donde van los buenos. Era una leyenda y ahora es mito. Por estos días, anda armando unos picados terribles con otros locos que se fueron juntos; quizás esté Grillo, o Garrincha, o Housemann . O todos. Quién sabe.

Lo único seguro es que el mito tiene puesta la "10", la que le regaló el Diego antes de irse.