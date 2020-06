Sensaciones y sentimientos Sociales 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...





HELLO, TAKE AWAY ¡WELCOME!

Hay que darle un saludo afectuoso porque seguramente va a quedar en el léxico diario.

El servicio take away no es nuevo para nosotros y viene recomendado por un inmigrante cercano, su hermano mayor delivery. Tal vez por eso ingresó a nuestro uso idiomático directamente y sin esperar el trámite previo de la traducción.

La historia reciente dice que el cotidiano reparto a domicilio, de pronto empezó a ser llamado delivery, y quedó así identificado. Del mismo modo, y mediante su recomendación, el servicio “para llevar” (que hace que un producto sea consumido en el domicilio del comprador y no en el sitio donde se elabora) pasó a llamarse take away. En los dos casos palabras surgidas, desarrolladas y aceptadas del idioma de Cervantes tomaron rumbo al norte y se identificaron con la lengua de Shakespeare, con la acogida inmediata de los hispanohablantes (nosotros).

No se sintieron de ninguna manera extranjeras. Se reunieron aquí con sus predecesoras stand up, fake news, kit, streaming, tip, comic, zoom, cheq in, running, off, sale, kids y all inclusive, entre otras que ya no llaman la atención porque tienen más antigüedad entre nosotros, y están casi mimetizadas con nuestros fonemas relacionados con vestuario y calzado.

Muchas de estas palabras han entrado de la mano –o del pie, según el deporte a que refieren- del mundo del espectáculo donde, buscando originalidad en el modo de decir, son dichas en idioma extranjero a pesar de que hay equivalentes válidos en castellano.

Stand up, que se usa en lugar de unipersonal, tiene una traducción distinta; las noticias falsas, el equipo (o conjunto), la transmisión o contacto virtual, la propina (es traducción del inglés tip), las historietas, el enfoque (zoom), el control pre-embarque, la carrera a pie, las ofertas (sale, también expresadas como off), los niños (¡nuestros niños!) son eso y no kids, y el fácilmente traducible “todo incluido”, refiriendo al costo de los viajes, son ejemplos de términos que se pueden expresar con toda naturalidad en nuestro idioma, uno de los más ricos del mundo.

Existen otros que algunos pretenden que son intraducibles pero no lo son tanto. Home banking puede ser mencionado como “banco virtual” o “banco a distancia” si pareciera que “banco hogareño” no suena preciso. Igualmente el trabajo que se hace en la casa, en lugar del que concreta en la sede de la empresa, no necesita ser mencionado en inglés como “home office”

La pregunta es si realmente importa que expresemos las funciones y nombres en otro idioma, si al fin entendemos el sentido y nos comunicamos con “igual” fluidez y familiaridad.

Buena pregunta, pero… ¿se imaginan a un hablante estadounidense (vamos a suponer de Nueva York para que el ejemplo funcione mejor) nombrando en castellano funciones y tareas para impresionar a sus pares con el manejo de otros idiomas? ¿Dirían ciudad en lugar de City?

Bajo un punto de vista bien atendible, está la idea de comunicación y entendimiento inmediato. Además de esas razones, más atendibles aún están pertenencia a un territorio, a emblemas identificadores, a historia común -muchas veces sangrada- y a un cúmulo de sentimientos internos llenos de años y pertenencia. Las palabras son el modo más natural de integrarse a los demás. Aparte de eso, ¿se asume que ya se está pensando en otro idioma?

Es posible que para algunos las palabras “idioma” y “patria” no signifiquen nada especial ni de valor en sí mismas; puede ser una problemática solo de ellos pero muchos, cuando de niños nos decían que no debíamos comer el sándwich en el living, hemos sentido que si bien no eran palabras prohibidas, tampoco eran del todo “nuestras”.