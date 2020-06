Agradecemos salutaciones por el Día del Periodista

Agradecemos los cálidos mensajes recibidos el pasado 7 con motivo de la celebración del Día del Periodista y compartimos algunos de ellos con nuestros lectores.

*Centro Gallego de Rafaela y Dpto Castellanos quiere felicitarlos en el día del Periodista y agradecerle la gran labor que realizan y en lo que nos concierne la difusión de nuestras actividades. Para nosotros es un aporte invalorable por el cual estamos muy agradecidos.

Feliz Día.Jorge Antonio González presidente





*Desde UOM Rafaela queremos agradecer a todos los trabajadores de medios de la ciudad y la región por su comprometida labor diaria. ¡FELIZ DÍA!





*El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno tomó una decisión clave para el futuro del periodismo: fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", el primer periódico de la argentina independentista. Así se inauguró la libertad de prensa en América del Sur, un legado que todos debemos proteger.Hoy, en el contexto mundial que nos toca atravesar, la tarea de investigar, preguntar, chequear y narrar historias es irremplazable. Desde UTN Facultad Regional Rafaela, valoramos y agradecemos enormemente ese trabajo.



*Una profesión, un oficio, un arte... en este nuevo "Día del Periodista", Gracias por informar, investigar y echar luz sobre tantos temas, especialmente los vinculados con nuestro querido campo argentino. Área de Marketing y Comunicación Cooperativa Guillermo Lehmann

Felicitaciones y un saludo cordial.Como decía La Gazeta "el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes". Premisa que Ustedes día a día hacen realidad. Una profesión tan noble y tan indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Ellos son los periodistas a quienes hoy tengo el privilegio de saludarles afectuosamente en este día tan especial. Un buen momento para renovar nuestro compromiso de permanente vigilia a la libertad de expresión. Hoy les recordamos celebrando el "Día del periodista" deseando a todos los mejores éxitos por su gran labor. Saluda cordialmente Gabriel Chumpitaz diputado provincia de Santa Fe



*«Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias», Ryszard Kapuscinski.La comunidad de la UCSE DAR les desea un muy feliz día a todos los periodistas, en especial a los docentes y egresados de la UCSE DAR, valorando y agradeciendo el permanente acompañamiento.



* Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía (Nº 1 de la Gazeta). Daniel Galfré, secretario de Prensa y Difusión, Roberto Vivas, secretario General de la Asociación Bancaria Seccional Rafaela.