Diez tips para promover la biodiversidad desde casa

¿Sabías que en 1990 la selva tropical estaba destruida en un 42%? El impacto humano está causando que las especies se extingan a un ritmo estimado de 1.000 veces más rápido de lo que lo harían naturalmente.

Anualmente, se destruyen 12 millones de hectáreas de bosques y cerca de un millón de especies están en peligro de extinción. Weleda en su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, comparte las maneras de cómo podemos ayudar a promover y preservar la biodiversidad.



1. Comprar productos orgánicos: Buscar productos cosméticos naturales y orgánicos certificados y productos de limpieza ecológicos. En Weleda, los productos están certificados por NATRUE (www.natrue.org). Adicionalmente, evitar los alimentos que han sido rociados con pesticidas químicos.



2. Consumo consciente de productos animales: Comprar menos carne; la ganadería consume vastos recursos. No comprar especies de peces en peligro de extinción.



3. Crear pasillos de vida silvestre: Los asentamientos humanos y los caminos cortan el hábitat natural de pequeños animales como los erizos y las ardillas. Puedes ayudarlos a encontrar su camino a través de pequeñas aberturas en la cerca, huecos en las paredes, también puedes dejar ramas y hojas cortadas en montones: estos son excelentes refugios para erizos.



4. Reducir la contaminación de la luz: La luz artificial hace que algunas especies animales se desorienten y conduzcan a su muerte. Por lo tanto, es una buena idea evitar el uso de luces por la noche, especialmente en el jardín o en el exterior de su hogar.



5. No traer ni llevar animales exóticos o especies de plantas en viajes al extranjero: Las plantas en particular pueden propagarse muy rápidamente dependiendo de la especie, lo recomendable es que tenga cuidado al importar semillas del extranjero.



6. Construir un hotel de insectos: Muchos insectos necesitan un lugar seguro para hibernar. Los insectos adoran exprimirse en los tallos huecos y las cabezas de semillas de las plantas perennes o alojarse debajo de montones de hojas. Las aves también disfrutarán comiendo las cabezas de semillas.



7. Cultivar variedad de hierbas en su jardín o en su balcón.



8. En lugar de un césped verde recortado, opte por un prado de flores: Considere dejar que parte de su césped crezca durante la primavera y el verano. Puede comprar mezclas de semillas de césped en flor que tienen algunas hierbas y flores silvestres encantadoras que se verán maravillosas y atraerán insectos y animales pequeños, mucho más interesantes que la hierba cortada que no ofrece un hogar útil para nadie.



9. Establecer una casa para pájaros: La plantación de pequeños árboles y arbustos proporcionará la cobertura que las aves necesitan para sentirse seguras. También se aconseja dejar tocones de árboles muertos.



10. Permita que crezcan rincones salvajes en el jardín: Si proporciona las condiciones adecuadas, la naturaleza se moverá. Incluso un pequeño estanque hará una gran diferencia en la cantidad de especies de insectos diferentes que verá. Apilar troncos o piedras proporcionará sombra húmeda para ranas y sapos.

Aporte de Weleda